باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف تیم فوتبال پیکان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و پوریا شهرآبادی

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی، حسن شوشتری و عرفان

سرمربی: ساکت الهامی

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۳: پور حمیدی در ۲ مرحله توانست مانع گلزنی پرسپولیس شود و در نهایت توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵: ارسال ضربه کرنر عمری را مدافع پیکان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶: ضربه سر بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: ارسال ضربه آزاد بیفوما را مدافع پیکان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۴: ضربه فنی محمد عمری با اختلاف زیاد به بالای دروازه پیکان رفت.

دقیقه ۱۶:مجید عیدی با تکل عالی مانع زدن ضربه آخر از سوی بازیکن پیکان شد.

دقیقه ۱۷: حمله پرسپولیس را بیفوما نتوانست استفاده کند و ضربه اش را مدافع پیکان دفع کرد.

دقیقه ۲۰: ضربه ایستگاهی نجفی را نیازمند دفع ناقص کرد و در برگشت هم ابرقویی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه کرنر بازیکن پیکان را زارع از محوطه جریمه پرسپولیس دور کرد.

دقیقه ۲۵: ارسال ضربه آزاد محبی را بازیکن پیکان دفع کرد.

دقیقه ۳۳: محمد عمری با پاس بیفوما دروازه پیکان را باز کرد، اما داور مسابقه به خاطر خطای بیفوما بر روی بازیکن پیکان کل سرخپوشان را رد کرد.

دقیقه ۳۹: کار تیمی پرسپولیس را بیفوما با ضربه‌ای دیدنی وارد دروازه پیکان کرد و گل اول سرخپوشان را به ثمر رساند.

دقیقه ۴۴: شهرآبادی موقعیت خوب گلزنی را با تعلل از دست داد و مدافع پیکان توپ را دفع کرد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن پیکان را بیفوما به اوت فرستاد.

دقیقه ۴۵+۴: پرتاب اوت بلند بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۹: ضربه محمد عمری را پورحمیدی به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۱: پاس بیفوما به عمری نرسید تا ضربه نهایی را به دروازه پیکان بزند.

دقیقه ۵۳: محبی با پاس بیفوما گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۶۰: شوت دهقان با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۶۱: خدابنده لو و محمودی به جای لطیفی فر و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۶۵: ضربه آرام دهقان را نیازمند به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۶: علیپور به جای محمد مهدی محبی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۶۷: ضربه بغل پا محمودی را پور حمیدی در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۰: ضربه بازیکن پیکان با اختلاف به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۷۲:کار تیمی پرسپولیس را علیپور با ضربه‌ای دیدنی وارد دروازه پیکان کرد و گل سوم سرخپوشان را به ثمر رساند.

دقیقه ۷۷: علیپور با تکل فرشید باقری در محوطه جریمه پیکان سرنگون شد که داور مسابقه اعلام پنالتی کرد و داور بعد از مراجعه به VAR ضربه پنالتی را رد کرد.

دقیقه ۸۳: صادقی و یاسین سلمانی به جای عمری و شهرآبادی وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۸۴: شوت علی دهقان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.

دقیقه ۸۵: ضربه بازیکن پیکان بعد از برخورد به بازیکن پرسپولیس به کرنر رفت و گل نشد.

دقیقه ۸۹: ضربه ایستگاهی سجاد آشوری به دیوار دفاعی پرسپولیس خورد و در ریباند هم شوت آشوری را نیازمند در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به صدر جدول موقتا صعود کردند.