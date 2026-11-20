باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف تیم فوتبال پیکان رفت.
پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفیفر، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و پوریا شهرآبادی
سرمربی: مهدی تارتار
حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی، حسن شوشتری و عرفان
سرمربی: ساکت الهامی
بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.
دقیقه ۳: پور حمیدی در ۲ مرحله توانست مانع گلزنی پرسپولیس شود و در نهایت توپ را به کرنر فرستاد.
دقیقه ۵: ارسال ضربه کرنر عمری را مدافع پیکان از محوطه جریمه دور کرد.