باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف تیم فوتبال پیکان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و پوریا شهرآبادی

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، فرشید باقری، جعفر اسدی، حسن شوشتری و عرفان

سرمربی: ساکت الهامی

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۳: پور حمیدی در ۲ مرحله توانست مانع گلزنی پرسپولیس شود و در نهایت توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵: ارسال ضربه کرنر عمری را مدافع پیکان از محوطه جریمه دور کرد.