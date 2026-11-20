باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمود مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از واگذاری ۱۰۰ محدوده معدنی به استان‌ها برای برگزاری مزایده و مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ بسته سرمایه‌گذاری معدنی نیز با هدف مشارکت بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، حضور و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در محدوده‌های معدنی دولتی باید به‌صورت ۱۰۰ درصدی محقق شود.

وی افزود: در همین راستا، سیاست‌گذاری برای واگذاری محدوده‌های معدنی در سه محور انجام شده است که نخستین محور آن، واگذاری محدوده‌های معدنی تحت پوشش ایمیدرو به استان‌ها برای برگزاری مزایده و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بر اساس وعده داده‌شده در سال گذشته، امسال ۱۰۰ محدوده معدنی به استان‌ها واگذار شده است، تصریح کرد: این محدوده‌ها از طریق برگزاری مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند تا زمینه فعال‌سازی معادن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور فراهم شود.

سمیعی‌نژاد دومین محور سیاست‌گذاری ایمیدرو را مربوط به پروانه‌های اکتشاف عنوان کرد و گفت: در برخی از این پروانه‌ها هنوز ذخایر معدنی به‌طور کامل مشخص نشده است، اما بر اساس نقشه‌های زمین‌شناسی، وجود مواد معدنی در این محدوده‌ها شناسایی شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری دارند.

وی ادامه داد: در این بخش، تلاش کرده‌ایم از طریق تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری آنها در قالب مشارکت با بخش خصوصی، زمینه انجام فعالیت‌های اکتشافی و توسعه معادن را فراهم کنیم؛ به‌طوری‌که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ بسته معدنی برای مشارکت با بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سومین محور برنامه‌های واگذاری معدنی اظهار کرد: در این بخش نیز با استناد به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری معادن در قالب استخراج و فروش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین چارچوب، چندین معدن از جمله معادن طلا و سایر مواد معدنی برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده در حال عرضه است.

سمیعی‌نژاد تأکید کرد: هدف از اجرای این سیاست‌ها، افزایش مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی محدوده‌های معدنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن کشور است.