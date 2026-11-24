باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف ایران در یک گفت‌و‌گو درمورد اهمیت اصناف گفت: اصناف در همه سال‌ها برای تمامی وظایفی که داشتند بدون هیچ‌گونه توقعی در میدان حضور داشتند و با وجود این که در جریان کرونا اعلام شد که اصناف باید تعطیل شوند، امّا واحد‌های صنفی ما تعطیل نشدند و در جنگ ۱۲ و چهل روزه، با وجود این که خیلی از افراد بر این تصور بودند که قحطی اتفاق می‌افتد، امّا بیش از ۳۰۰ درصد خرید مردم افزایش پیدا کرد و گفتیم که می‌توانیم انبار‌های بارانداز و سردخانه‌ها را کنترل کنیم، امّا نمی‌توانیم انبار‌های خانگی را کنترل کنیم. زیرا این انبار‌ها را زمانی می‌توانیم کنترل کنیم که کالا به اندازه کافی در فروشگاه‌ها داشته باشیم و هیچ زمانی اجازه ندادیم که فروشگاه‌ها خالی شوند و اصناف اجازه ندادند که مردم در حوزه معیشتی با مشکل رو‌به‌رو شوند.

نوده فراهانی ادامه داد: هدف ما در جریان جنگ این بود که کالا در فروشگاه‌ها وجود داشته باشد و مردم نگرانی کمبود کالا نداشته باشند و پس از این که جنگ تا حدی فروکش کرد سراغ قیمت‌ها رفتیم و افزایش قیمت‌ها را مشاهده کردیم و دلیل این که کالا گران به دست مردم می‌رسید این بود که وقتی کشتی وارد خلیج فارس می‌شد حدود ۸۰ – ۷۰ هزار تن بار خالی می‌کرد و مسافت طولانی بود و به دلیل حمل و نقل و هزینه‌های زیاد آن، باعث می‌شد که کالا به صورت گران به دست مردم برسد و ما می‌دانیم که باید فکری برای گرانی کالا شود و نوسانات ارز هم بر این موضوع دامن زده است. البته واحد‌های صنفی مقصر نیستند، زیرا کالا را به صورت گران خریداری می‌کنند و گران به دست مردم می‌دهند.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر، قیمت‌گذاری نداریم و بر اساس برنامه هفتم، قیمت‌گذاری فقط برای برخی از کالا‌های اساسی است که از دولت برای آنها ارز گرفته می‌شود و برخی از کالا‌ها هستند که با دستور قوای سه قوه، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف باید بر آنها نظارت داشته باشند تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

نوده فراهانی مطرح کرد: ما در قانون نظام صنفی، بندی را داریم که باید به حقوق مصرف‌کننده احترام گذاشته شود و آن، نظارت بر قیمت‌هاست و ما نمی‌گوییم که واحد صنفی، کالا را بدون سود به دست مصرف‌کننده برساند، امّا سود آن باید متعارف باشد. زیرا اگر از سود متعارف، اضافه‌تر دریافت کند بازرسین اتاق اصناف با آنها برخورد می‌کنند.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی می‌تواند فروش خود را به صورت حضوری و مجازی داشته باشد و برخی از کسب و کارها، واحد صنفی ندارند که برای آنها ساز و کار تعریف شده است و اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است و آنها مجوز می‌گیرند و به کنترل آنها می‌پردازیم.

نوده فراهانی افزود: اصناف حدود ۳۰۰ -۲۵۰ همت آسیب دیده‌اند که بوشهر، اصفهان، بندرعباس، تهران و... بیشترین آسیب را دیده‌اند و برخی از اصناف که آسیب‌های جدی به آنها وارد شد توقع داشتند که وام‌های کم‌بهره با بازه زمانی طولانی‌مدت دریافت کنند تا بتوانند واحد‌های خود را بازسازی کنند و به چرخه تولید خود برگردند و اگرچه کمک‌هایی انجام شده است، امّا هنوز کافی نیست.