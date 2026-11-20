باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که حریم هوایی عربستان طی ساعات آینده ناامن خواهد بود و ممکن است صحنه عملیات نظامی این نیرو‌ها باشد؛ با این حال، حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره از این هشدار مستثنا شده است.

سریع همچنین در واکنش به حملات عربستان به دو نیروگاه برق در صعده و المخا، نیروگاه برق الشقیق را هدف مشروع نیرو‌های خود دانست و از کارکنان و کارمندان آن خواست فورا این تاسیسات را تخلیه کنند و شهروندان نیز از نزدیک شدن به آن خودداری کنند.

وی همچنین مرکز مالی شهر اقتصادی ملک عبدالله در ریاض را یک هدف نظامی اعلام کرد و از کارکنان، کارمندان و شهروندان خواست فورا از این مرکز فاصله بگیرند.

از سوی دیگر، نیرو‌های مسلح یمن تهدید کردند در صورت عملی شدن تهدید‌های عربستان برای حمله به بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهند داد. این نیرو‌ها همچنین از کارکنان و افراد حاضر در نزدیکی این بنادر خواستند فورا محل را ترک کنند و شرکت‌های کشتیرانی نیز کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

این هشدار‌ها در حالی مطرح شده است که ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان، پیش‌تر از غیرنظامیان خواسته بود برای حفظ جان خود بندر الحدیده یمن را تخلیه کنند.

منبع: النشره