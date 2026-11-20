باشگاه خبرنگاران جوان - طلای نقدی در معاملات صبح جمعه ۲۰ نوامبر، با افت ۱٫۹ درصدی به ۳۵۵۱ دلار و ۶۸ سنت رسید.

کاهش قیمت در مقیاس هفتگی به حدود ۸٫۹ درصد رسیده بود. این ارقام به معاملات ابتدایی جمعه مربوط‌اند و روندی را نشان می‌دهند که در آن فروشندگان پس از چند روز عقب‌نشینی قیمت، همچنان دست بالا را داشتند.

در این افت، دو فشار با افق زمانی متفاوت به هم رسیده‌اند. ماندگاری نرخ‌های بهره بالا می‌تواند تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا را برای مدتی محدود کند.

نیاز فوری به نقدینگی نیز بعضی دارندگان طلا را به فروش وادار می‌کند، حتی اگر همچنان درباره چشم‌انداز اقتصاد و بازار سهام نگران باشند.

فدرال رزرو بازگشت خریداران را عقب انداخت

وقتی انتظار افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود، سرمایه‌گذار باید طلا را با دارایی‌هایی مقایسه کند که درآمد دوره‌ای دارند. اگر بازده واقعی اوراق بالا بماند، نگهداری طلا هزینه فرصت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین وضعی، بخشی از سرمایه‌گذاران خرید را عقب می‌اندازند یا وزن طلا را در سبد خود کاهش می‌دهند. گزارش معاملات جمعه، انتظار افزایش نرخ بهره در دسامبر را از عوامل فشار بر اونس معرفی می‌کند.

ضعف جریان سرمایه در صندوق‌های قابل معامله طلا نیز می‌تواند اثر این احتیاط را بیشتر کند. افت قیمت برای تثبیت بازار به ورود خریدار نیاز دارد.

اگر سرمایه تازه به صندوق‌ها وارد نشود، فروش‌ها با تقاضای ضعیف‌تری روبه‌رو می‌شوند. گزارش‌های بازار از کم‌رمق بودن جریان سرمایه این صندوق‌ها در هفته‌های اخیر حکایت دارند.

چرا نگرانی از سهام، طلا را هم پایین کشید؟

افت سهام فناوری می‌تواند سرمایه‌گذار را به فروش دارایی‌های دیگرش وادار کند. کسی که با اعتبار معامله کرده، ممکن است پس از کاهش ارزش سبد با درخواست وجه تضمین بیشتر روبه‌رو شود.

تأمین این مبلغ زمان محدودی دارد و فروش دارایی نقدشونده‌ای مانند طلا یکی از راه‌های فراهم‌کردن پول است.

در معاملات اخیر، فروش طلا برای پوشش زیان‌های سهام هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از عوامل تشدید افت مطرح شده است. این سازوکار می‌تواند زنجیره فروش ایجاد کند.

زیان یک بازار، نیاز به نقدینگی را بالا می‌برد و عرضه در بازار دیگر را بیشتر می‌کند. فشار حاصل ممکن است تا زمانی ادامه پیدا کند که معامله‌گران تعهدات خود را پوشش دهند و اندازه موقعیت‌های اعتباری کاهش یابد.

نرخ بهره بالا چگونه ضعف اقتصاد آمریکا را به طلا منتقل می‌کند؟

ماندگاری نرخ بهره بالا، هم هزینه استقراض شرکت‌های آمریکایی را افزایش می‌دهد و هم خرید اعتباری خانوار‌ها را دشوارتر می‌کند.

بنگاه‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری و استخدام را عقب بیندازند و مصرف‌کنندگان خرید‌های بزرگ را محدود کنند. اگر فشار تورم نیز ادامه یابد، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد اقتصادی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود.

این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت به بازار طلا هم فشار وارد کند. نگرانی از کاهش سود شرکت‌ها و افت سهام، نیاز برخی سرمایه‌گذاران به نقدینگی را بالا می‌برد و آنها را به فروش بخشی از طلای خود سوق می‌دهد.

در افق بلندتر، اگر ضعف فعالیت اقتصادی به کاهش نرخ بهره منجر شود، هزینه فرصت نگهداری طلا پایین می‌آید و زمینه بازگشت تقاضا تقویت می‌شود.

اولین نشانه پایان فشار فروش چیست؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی گفت: زمانی می‌توان گفت فروش ناشی از کمبود نقدینگی کمتر شده که واکنش طلا به دور بعدی افت سهام را ببینیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر سهام دوباره پایین بیاید، اما اونس بتواند قیمت خود را حفظ کند، احتمال دارد نیاز فوری به فروش طلا کمتر شده باشد. تکرار این رفتار در چند جلسه، نشانه معتبرتری از یک برگشت کوتاه‌مدت است.

وی افزود: پایین آمدن قیمت به‌تنهایی خریداران را به بازار برنمی‌گرداند. خریدار علاوه بر قیمت، مسیر نرخ بهره را هم می‌سنجد.

رحیمی تاکید کرد: اگر انتظار داشته باشد بازده واقعی اوراق بالاتر برود، ممکن است در قیمت پایین‌تر هم صبر کند. ورود پایدار سرمایه به صندوق‌های طلا کمک می‌کند بفهمیم این انتظار در حال تغییر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درباره بازار ایران باید حرکت اونس را کنار دلار داخلی گذاشت. افت هم‌زمان هر دو می‌تواند کاهش قیمت طلای داخلی را تقویت کند.

وی ادامه داد: اگر دلار بالا برود، بخشی از افت جهانی را جبران می‌کند. در سکه، تغییر حباب نیز می‌تواند شدت حرکت را بیشتر یا کمتر کند.

اونس برای برگشت به ورود پول نیاز دارد

افت اخیر طلا از کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه ناشی از نیاز به نقدینگی تغذیه می‌کند.

انتظار سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، جذابیت خرید را محدود کرده و زیان در بازار سهام، برخی دارندگان طلا را فروشنده کرده است. قدرت دلار هم جذب خریداران خارج از آمریکا را دشوارتر می‌کند.

دو تغییر می‌تواند زمینه آرام‌تر شدن معاملات را فراهم کند. نخست، فروکش‌کردن فروش برای پوشش تعهدات مالی و دوم، تعدیل انتظارات نرخ بهره که هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد.

حفظ قیمت در برابر خبر‌های منفی و ورود پیوسته پول به صندوق‌های طلا، نشانه‌هایی خواهند بود که بازار از مرحله فروش گسترده فاصله گرفته است.

منبع: فارس