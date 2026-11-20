باشگاه خبرنگاران جوان - هادی محضرنیا دبیر هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کشور، از برنامه این هیئت برای تعیین‌تکلیف تمامی درخواست‌های معوق مجوز کسب‌وکار خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون، ماه گذشته ۱۲ هزار مجوز که صدور آنها به دلیل تأخیر دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه شده بود، به‌صورت خودکار صادر شد.

وی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به هشدار‌های ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مکاتبات لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده و اعلام کرده‌ایم چنانچه درخواست‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ و سال‌های قبل تا پایان آبان تعیین‌تکلیف نشوند، هیئت مقررات‌زدایی از ابتدای آذرماه به‌صورت خودکار برای صدور این مجوز‌ها اقدام خواهد کرد. البته برای درخواست‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ مهلت جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

محضرنیا در ادامه درباره آخرین وضعیت فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و صرافی‌های رمزارز و همچنین دغدغه‌های حقوقی و امنیتی شهروندان توضیح داد: در حوزه معاملات برخط طلا، با همکاری بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه ناظر، تعدادی از پلتفرم‌ها به این سامانه متصل شده و آزمایش‌های فنی و معاملاتی خود را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نظارت بر این بازار به دلیل ابعاد گسترده و فرادستگاهی آن به کارگروهی زیر نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده شده است، افزود: اتصال تمامی پلتفرم‌های فعال به سامانه ناظر الزامی است و فعالیت بدون اتصال به این سامانه، غیرقانونی محسوب می‌شود.

دبیر هیئت مقررات‌زدایی همچنین درباره ساماندهی صرافی‌های رمزارز گفت: فعالیت صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های مبادله دارایی‌های دیجیتال طی سال‌های گذشته با پیچیدگی‌های متعددی همراه بوده است. این موضوع در آخرین جلسه هیئت مقررات‌زدایی که هفته گذشته برگزار شد، به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و فرایند ساماندهی آن به مراحل پایانی رسیده است.

وی از انتظار برای دریافت مصوبه نهایی دولت در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این مصوبه طی هفته جاری یا هفته آینده نهایی و ابلاغ شود و پس از آن، کاربرگ‌های تخصصی صدور مجوز صرافی‌های رمزارز در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری خواهد شد.

محضرنیا درباره تعیین نهاد تنظیم‌گر این بازار نیز اظهار کرد: با توجه به حجم بالای مبادلات مالی و حساسیت فعالیت در این حوزه، اعتقاد ما این است که مسئولیت تنظیم‌گری نباید به اتحادیه‌ها واگذار شود، بلکه باید دستگاه‌های متولی بازار مالی و سرمایه، از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس، بر آن نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: با این رویکرد، در صورت بروز تخلف، دستگاه مسئول پاسخگو خواهد بود و امکان پیگیری دقیق‌تر حقوقی و قضایی نیز فراهم می‌شود.

دبیر هیئت مقررات‌زدایی با اشاره به اینکه صرافی‌های رمزارز تاکنون مجوز رسمی از درگاه ملی مجوز‌ها دریافت نکرده‌اند، گفت: دستگاه‌های قضایی و امنیتی و دادستانی با تشکیل کارگروه‌ها و شعب ویژه، پرونده‌های تخلف این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کنند و صیانت از حقوق مالباختگان و شهروندان در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی از ساماندهی این بازار، فراهم‌کردن زمینه استیفای حقوق مردم و رسیدگی مؤثر به تخلفات احتمالی است.

منبع: مهر