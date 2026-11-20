باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله رسول فلاحتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم کالا در رشت، ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان اظهار کرد: از تلاش مجموعه سپاه و بسیج، به‌ویژه فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت و تمامی دست‌اندرکاران برپایی این نمایشگاه قدردانی می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با دعوت از مردم برای بازدید از غرفه‌های نمایشگاه تصریح کرد: تخفیف‌های ارائه‌شده نسبت به قیمت بازار قابل توجه است و در برخی غرفه‌ها کاهش قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی مشاهده می‌شود که می‌تواند در تأمین مایحتاج خانوارها مؤثر باشد.

سردار حمید دامغانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم کالا در رشت، با تبریک آغاز هفته بسیج اظهار کرد: اقدام سپاه ناحیه مرکزی رشت با همکاری دستگاه‌های متولی، شرکت شهرک‌های صنعتی، فرمانداری رشت و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برپایی این نمایشگاه، گامی در راستای تسهیل تأمین مایحتاج عمومی و حمایت از معیشت خانوارهاست.

وی از تلاش مجموعه بسیج اصناف، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت و تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه قدس گیلان در آیین افتتاح نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم کالا که به همت سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، جنگ اقتصادی را به یکی از محورهای اصلی توطئه‌های خود تبدیل کرده و با شیطنت‌های هدفمند درصدد ایجاد فشار بر زندگی مردم و تضعیف امید اجتماعی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، با بیان اینکه معیشت مردم یکی از عرصه‌های مهم تقابل در جنگ اقتصادی است، افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد التهاب در بازار، افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تأثیرگذاری بر قدرت خرید خانوارها، آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو مقابله با این توطئه‌ها نیازمند حضور میدانی، همدلی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تولیدی است.

وی با تأکید بر رویکرد بسیج در همراهی و کمک به دولت برای رفع مشکلات مردم تصریح کرد: سپاه مرکزی رشت در همین راستا و با هدف کمک به معیشت خانوارها، نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم را با دعوت از ۵۰ واحد تولیدی از استان گیلان و خارج از استان برپا کرده است تا محصولات بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه گفت: واحد های تولیدی حاضر در این مجموعه از ابتدای روز تا هشتم آذرماه محصولات خود را برای عموم شهروندان عرضه می‌کنند و نکته قابل توجه اینکه برخی شرکت‌ها با رویکرد خدمت‌رسانی و مسئولیت اجتماعی، محصولات خود را حتی پایین‌تر از قیمت کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

وی با تشریح تنوع کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه اظهار کرد: انواع برنج، محصولات غذایی، لبنیات، سبزیجات، روغن‌های خوراکی جامد و مایع، مواد شوینده، محصولات بهداشتی، انواع نوشیدنی‌ها، خشکبار، حبوبات و دیگر کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

سرهنگ پاسدار امینی با بیان اینکه در مجموع ۲۶۳ قلم کالا با مشارکت ۵۰ شرکت تولیدی از داخل و خارج استان عرضه شده است، تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز، کاهش هزینه‌های تأمین مایحتاج خانوار، حمایت از تولیدکنندگان و کوتاه کردن دست واسطه هاست.

وی افزود: این اقدام در کنار همراهی با دولت، مگامی مؤثر در تقویت قدرت خرید مردم و خنثی‌سازی اهداف دشمن در جنگ اقتصادی است.

گفتنی است نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم کالا و ارزاق عمومی با همت سپاه ناحیه مرکزی رشت از ۲۹ آبان الی ۸ آذرماه سال جاری در محل سوله مجتمع دخانیات واقع در میدان فرهنگ رشت برپا شده و در این مدت پذیرای شهروندان خواهد بود.

منبع : روابط عمومی