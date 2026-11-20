باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «پولیتیکو» چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با افزایش فشار‌های داخلی حزب برای کناره‌گیری در پایان دوره نمایندگی خود در سال ۲۰۲۸ مواجه شده است؛ این در حالی است که کریس ون هولن، سناتور ایالت مریلند، برای تصدی رهبری فراکسیون دموکرات‌ها با او رقابت می‌کند.

به نوشته پولیتیکو، یک منبع که با شماری از همکاران شومر گفت‌و‌گو کرده، گفته است برخی سناتور‌های دموکرات در صورتی تمایل بیشتری به حمایت از ادامه رهبری او خواهند داشت که با بازنشستگی تا سال ۲۰۲۸ موافقت کند.

شومر در مقابل تاکید کرده است که آرای کافی برای شکست ون هولن در انتخابات رهبری فراکسیون که قرار است اول دسامبر برگزار شود، در اختیار دارد.

اختلاف بر سر رهبری با وجود پیروزی دموکرات‌ها

فشار‌ها برای کناره‌گیری شومر در حالی افزایش یافته که دموکرات‌ها قرار است سال آینده با ۵۶ کرسی اکثریت سنا را در اختیار بگیرند. به نوشته پولیتیکو، بخش زیادی از این موفقیت به شومر نسبت داده می‌شود؛ چراکه او در جذب نامزد‌هایی نقش داشت که در ایالت‌هایی مانند کارولینای شمالی، اوهایو و آلاسکا پیروز شدند.

با وجود آنکه شرایط سیاسی به ضرر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تمام شده است، حامیان شومر معتقدند او راهبرد پیروزی در چندین ایالت متمایل به جمهوری‌خواهان را طراحی کرد و زمینه‌ساز دستیابی دموکرات‌ها به اکثریتی شد که پیش‌تر دور از دسترس به نظر می‌رسید.

در همین حال، برنی سندرز، سناتور مستقل، اعلام کرده است که از انتخاب مجدد شومر به‌عنوان رهبر فراکسیون حمایت نخواهد کرد و معتقد است زمان تغییر فرا رسیده است.

الیسیا اسلاتکین، سناتور دموکرات نیز گفته است که خواهان تغییر است و انتظار دارد نامزد‌های رهبری، برنامه خود را برای ۱۰۰ روز نخست فعالیت اکثریت جدید ارائه کنند.

در مقابل، ریچی تورس، نماینده دموکرات نیویورک، از شومر دفاع کرده و گفته است او توانایی و شایستگی ادامه فعالیت در یک دوره دیگر را دارد. کرستن جیلیبرند، سناتور دموکرات نیز حمایت خود را از شومر اعلام کرده و گفته است تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی او بر عهده خودش است.

احتمال رقابت انتخاباتی در نیویورک در سال ۲۰۲۸

به نوشته پولیتیکو، شومر در صورت تصمیم برای نامزدی مجدد در انتخابات سنا، ممکن است در انتخابات درون‌حزبی نیویورک با رقبایی از جناح ترقی‌خواه دموکرات‌ها مواجه شود.

در میان گزینه‌های احتمالی، نام الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده دموکرات، مطرح است که در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله نامزدی مجدد برای مجلس نمایندگان، رقابت برای کرسی سنا یا حتی نامزدی ریاست‌جمهوری است.

سندرز اعلام کرده است در صورتی که اوکاسیو-کورتز تصمیم به رقابت با شومر در انتخابات مقدماتی بگیرد، از او حمایت خواهد کرد. با این حال، سخنگوی اوکاسیو-کورتز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

پت رایان، نماینده دموکرات نیز گفته است که احتمال حضور در رقابت‌های سال ۲۰۲۸ را بررسی می‌کند؛ هرچند پولیتیکو پیش‌بینی کرده است در صورت نامزدی مجدد شومر، او از ورود به این رقابت صرف‌نظر کند.

شومر تاکنون به‌طور علنی درباره نامزدی مجدد خود تصمیمی اعلام نکرده است. او در بیانیه‌ای در پاسخ به پرسش‌های پولیتیکو درباره آینده سیاسی‌اش، به سوابق فعالیت خود در خدمت به ایالت نیویورک اشاره کرده است.

این روزنامه همچنین گزارش داده است که شومر همچنان با اعضای فراکسیون خود در ارتباط است و درباره اولویت‌های آنان گفت‌و‌گو می‌کند. او در نشستی غیرعلنی نیز چارچوب کلی برنامه‌های سال ۲۰۲۷ را برای هم‌حزبی‌هایش تشریح کرده است.

منبع: المیادین