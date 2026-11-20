باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شریفی با تشریح عملکرد یک‌ساله اداره بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات این شرکت، بیان کرد: نظارت بر عملکرد مناطق و واحد‌های ستادی، پایش اجرای طرح‌های عملیاتی، شناسایی نقاط قابل بهبود و کمک به انطباق فعالیت‌ها با قوانین و مقررات، از مأموریت‌های مهم این اداره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های نظارتی در یک سال گذشته، افزود: در این مدت، هفت مورد بازرسی برنامه‌ای از مناطق آبادان، ساری، میاندوآب، قزوین، آذربایجان شرقی، زاهدان و تربت‌حیدریه انجام شد که با مشارکت کارکنان اداره بازرسی و بازرسی‌یاران مناطق، بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ نفرساعت فعالیت کارشناسی را به همراه داشت. همچنین، در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۷۰۰ برگ گزارش و ۲۰ هزار برگ مستندات و پیوست تهیه و بررسی شد.

انجام بازرسی‌های مستمر با هدف نظارت بر روند سوخت‌رسانی

رئیس بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: افزون‌بر بازرسی‌های برنامه‌ای، ۹۱ مورد بازرسی موردی با دستور کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، انجام شد که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفرساعت فعالیت کارشناسی را شامل می‌شود.

شریفی ادامه داد: بررسی عملکرد مدیران و مناطق، سامانه هوشمند سوخت، صدور آنی کارت سوخت، احداث مجاری عرضه، کارگاه‌های اندازه‌گیری و فعالیت انبار‌ها و نواحی از محور‌های این بازرسی‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه و حساسیت سوخت‌رسانی در طول یک سال گذشته به دلیل جنگ تحمیلی دوم و سوم از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، همکاران بازرسی در ستاد و مناطق با فعالیت میدانی، روند سوخت‌رسانی در جایگاه‌ها را به‌صورت مستمر در این دوران بررسی کردند، گفت: در این ارتباط، از حدود ۵۰۰ باب جایگاه سوخت فعال در مناطق تهران و البرز به‌صورت سرزده بازدید شد که این اقدام در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

منبع: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران