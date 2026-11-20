باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار کرد: حداکثر تا دی یا بهمن ماه سال جاری خسارات ایجاد شده در تولید گاز طبیعی کشور جبران شده و تا حداقل ۱٠٠ میلیون متر معکب تولید از دست رفته در این موضوع بازیابی شود.

وی افزود:، اما باید توجه داشت که با توجه کسری که از گذشته وجود داشته است همچنان بایستی در مدیریت مصرف به خصوص در بخش خانگی کوشا باشیم.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور افزود: شاخص شدت مصرف انرژی نشان‌دهنده میزان انرژی مصرف‌شده در مقایسه با فعالیت‌های مولد اقتصادی است و کشور در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی در ایران به‌طور متوسط حدود ۲ برابر میانگین جهانی است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: این وضعیت بیانگر ظرفیت قابل‌توجه کشور برای کاهش مصرف انرژی از طریق اصلاح الگو‌های مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی است، زیرا می‌تواند ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین انرژی، زمینه تخصیص منابع به بخش‌های مولد و ضروری را فراهم کند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: در همین راستا طرحی تهیه شده که استانداران می‌توانند طرح‌های مورد نظر در خصوص مدیریت مصرف را پیشنهاد دهند و مسئولیت اجرای آن نیز به استانداری واگذار می‌شود. همچنین در حوزه وزارت نیرو نیز ۶٠ برنامه عملیاتی با نظارت وزیر نیرو برای مدیریت مصرف در فصل سرد سال در استان‌هایی که تنش بیشتری دارند طراحی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین برق استان‌های دارای محدودیت شدید گاز، از توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق خبر داد و یادآور شد: برای سه استان که با محدودیت‌های جدی در تامین گاز مواجه هستند، برنامه‌هایی در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده و ظرفیت جدیدی نیز علاوه بر برنامه‌های جاری وزارت نیرو به این استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

رجبی مشهدی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان خراسان شمالی ادامه داد: با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و نیروگاه‌های جدیدی که در دست اجراست، پیش‌بینی می‌شود در ساعات بعدازظهر بخش قابل‌توجهی از برق مورد نیاز این استان از طریق انرژی خورشیدی تامین شود به‌طوری که برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد این سهم می‌تواند به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های دارای محدودیت انرژی، یکی از راهکار‌های موثر برای کاهش فشار بر شبکه و مدیریت شرایط تامین برق به شمار می‌رود و وزارت نیرو برای تامین برق این مناطق و کاهش محدودیت‌ها، برنامه‌های مشخصی را دنبال می‌کند.

منبع: وزارت نیرو