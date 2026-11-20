باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد: در روز‌های اخیر، آویگدور لیبرمن، رئیس کمیته امور خارجی و امنیت، نفتالی بنت و گادی آیزنکوت را در جریان وضعیت پیچیده امنیتی که با آن روبه‌رو هستیم، قرار دادم.

نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در ادامه برای ملتهب نشان داد وضعیت امنیتی این رژیم مدعی شد: ما در برابر یک دوراهی تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار داریم. اینجا نه مانور رسانه‌ای در کار است و نه هیچ‌گونه اغراق. اطلاعات و اسناد در برابر آنها قرار داده شده است؛ بنابراین اکنون زمان پذیرفتن مسئولیت است.

یکی از مهم‌ترین اختلافات داخلی در روز‌های اخیر، نگرانی مخالفان نتانیاهو از احتمال اتخاذ تصمیمات نظامی مهم در دوره انتقال قدرت است.

آیزنکوت پیش‌تر خواستار دریافت منظم اطلاعات و گزارش‌های امنیتی شده و نسبت به انجام عملیات نظامی غیرضروری در دوره تشکیل کابینه هشدار داده بود. گزارش‌هایی نیز درباره تلاش نتانیاهو برای انجام عملیات نظامی علیه ایران، با وجود مخالفت برخی مقام‌های امنیتی، منتشر شده است.

آویگدور لیبرمن نیز هشدار داده بود که کابینه موقت نباید بدون نظارت پارلمان و توافق کامل مقام‌های امنیتی، تصمیماتی بگیرد که اسرائیل را وارد جنگ کند.

در مقابل، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، تاکید کرده است که دولت برای صدور دستور عملیات نظامی به تایید مخالفان سیاسی نیاز ندارد.

منبع: تلگرام عکا