باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گودرزی، نماینده گروه توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ضرورت بازنگری در مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: بخشی از مقررات فعلی اقتصاد کشور در دوره‌ای تدوین شده‌اند که هنوز موضوع تحول دیجیتال و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر بسترهای دیجیتال به شکل امروزی مطرح نبوده است.

وی افزود: با توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال و شکل‌گیری مدل‌های جدید کسب‌وکارهای پلتفرمی، ضروری است قوانین و مقررات موجود متناسب با شرایط جدید اقتصادی به‌روزرسانی شوند.

گودرزی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه تصریح کرد: با دستور وزیر اقتصاد، کارگروه ویژه‌ای ذیل هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تشکیل شد تا فعالان این حوزه بتوانند دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و زمینه تدوین و اصلاح احکام و مقررات مورد نیاز فراهم شود.

نماینده گروه توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت اقتصاد ادامه داد: نتیجه بررسی‌های این کارگروه در نودوچهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد که به‌طور کامل بر موضوع اقتصاد دیجیتال متمرکز بود.

وی با اشاره به برخی مصوبات و موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست گفت: ساماندهی سکوهای معاملات املاک و خودرو از جمله موضوعات مهمی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

گودرزی در عین حال خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن برخی از این مصوبات، از جمله موضوع سکوهای معاملات املاک و خودرو، نیازمند همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فراجاست و تحقق کامل آن مستلزم هماهنگی و تعامل این دستگاه‌ها با یکدیگر خواهد بود.

وی همچنین از اصلاح رویه‌های مالیاتی کسب‌وکارهای دیجیتال به‌عنوان یکی دیگر از محورهای مورد توجه در برنامه‌های وزارت اقتصاد یاد کرد.