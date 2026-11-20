باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های ماسال تا میانک و آدران تا بیلقان سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده بایجان و حدفاصل شاهاندشت تا رینه با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه رشت ـ قزوین در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سراوان و لوشان ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ پردیس و محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در برخی مقاطع آزادراه قزوین ـ کرج ترافیک سنگین وجود دارد، گفت: این وضعیت در محدوده حدفاصل کردان تا کمالشهر، محدوده کمالشهر، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا اضافه کرد: در آزادراه قم ـ تهران نیز حدفاصل پلائین تا میدان جهاد با ترافیک سنگین مواجه است.

وی درباره وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

انسداد برخی محورهای غیرشریانی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از انسداد سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور هشتگرد ـ طالقان، محور پاوه ـ مریوان در گردنه تته و محور وازک ـ بلده مسدود هستند.

بارش باران در محورهای سه استان

محرابی‌نیا با اشاره به شرایط جوی جاده‌های کشور نیز اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در زمان اعلام این گزارش فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.