باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور نظارتی این مرکز و در بازدید از کارخانه نساجی قائم‌شهر با تشریح تاریخچه واگذاری این کارخانه، گفت: نساجی مازندران از شرکت‌های دولتی محسوب می‌شد که متأسفانه در زمان دولت احمدی‌نژاد به شخصی دارای تابعیت خارجی واگذار شد و در قرارداد، شرط‌های ضمنی از جمله ممنوعیت واگذاری به اشخاص دیگر، تعهد به ورود ارز به کشور و نصب امکانات مورد تعهد، تصریح شده بود.

وی افزود: خریدار نه تنها این تعهدات را انجام نداد، بلکه برخلاف شرط‌های ضمن عقد، ملک را بدون اذن و اجازه مالک به شخص دیگری واگذار و فروخت؛ در حالی که در همان قرارداد تصریح شده بود خریدار حق فروش بدون اذن مالک را ندارد. متأسفانه این ملک چندین سال در ید خریدار بعدی قرار گرفت و در این مدت بازدید‌هایی که داشتیم نشان می‌دهد تعرض به بیت‌المال صورت گرفته است.

تشکیل پرونده قضایی و تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده، گفت: شرکت زیرمجموعه بانک توسعه ملی دعوای حقوقی مبنی بر انحلال معامله مطرح کرد و دادگاه بدوی رأی صادر کرد و پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرد. اکنون پرونده دیگری درباره واگذاری شرکت به گروه توسعه ملی، ابطال سهام و ابطال مصوبه هیئت‌مدیره و مجمع عمومی در دادگستری قائم‌شهر در حال رسیدگی است و سعی می‌کنیم روند رسیدگی بدون تضییع حق یا حقوق کسی انجام شود.

وی تأکید کرد: تصور نشود که ما جانبدارانه عمل می‌کنیم؛ هم حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای ما مهم است و هم حقوق دولت و بیت‌المال. بر اساس محتویات و مستندات پرونده، روند رسیدگی را نظارت می‌کنیم تا اگر دولت حقی دارد، احقاق شود. این پروژه بسیار بزرگی است و می‌تواند درآمد هنگفتی برای دولت داشته باشد.

مبارزه با فساد از وظایف اصلی دادگستری استان است

پوریانی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در مبارزه با فساد، گفت: در استان مازندران بار‌ها تأکید کرده‌ایم که مبارزه با فساد یکی از وظایف اصلی دادگستری استان است و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با کسانی که فساد تولید می‌کنند مماشات نمی‌کنیم.

وی با اشاره به پرونده مشابه در بهشهر، گفت: چند سال قبل نیز شرکتی دولتی در بهشهر وجود داشت که متأسفانه افرادی دستشان به اموال دولت و بیت‌المال رسید و آن را از بین بردند. امیدواریم این اتفاق برای نساجی مازندران نیفتد و مردم خواهان بازگشت این شرکت به بیت‌المال هستند.

اشتغال ۶۰۰ نفر و امید به افزایش اشتغال با راه‌اندازی خطوط تولید

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال کارخانه گفت: در حال حاضر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و امیدواریم با شروع به کار نساجی شماره سه و شماره یک، تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شوند که این از خواسته‌ها و مطالبات همه مردم است. حفظ حقوق بیت‌المال برای ما مهم است و مردم عزیز مازندران مطمئن باشند که ما مماشات نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به اموال دولت دست‌درازی کند.

پیشرفت ۳۸ درصدی آزادراه و تملک ۶۵ درصدی قطعه اول

در ادامه بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران، خبرنگاران و اصحاب رسانه از روند احداث آزادراه قائمشهر_ساری بازدید کردند.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در حاشیه این بازدید با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسریع در اجرای این طرح، گفت: پیگیری‌های شخص استاندار محترم و جلساتی که برگزار شد، در کنار تصمیم بر تخصیص بودجه اعتباری از سوی بانک ملی و صحبت‌های انجام‌شده با وزارت دفاع، امیدواریم سرعت کار را افزایش دهد.

وی افزود: ما در دادگستری استان و مجموعه استان، در کنار مجریان این خدمت و دستگاه اجرایی بوده و هستیم. با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، واقعاً سعی کردیم به هیچ وجه از مساعدت و صدور دستورات قضایی کوتاهی نکنیم.

نقش دستورات قضایی در پیشبرد طرح

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رفع موانع این طرح، تصریح کرد: اگر دستورات قضایی نبود و دادستان محترم قبلی شهرستان و حضور نیروی انتظامی و دستور قضایی صادرشده همراهی نمی‌کرد، قطعاً شاهد این اتفاقات و پیشرفتی که اکنون شاهد آن هستیم، نبودیم.

وی ابراز امیدواری کرد: این کار تداوم پیدا کند؛ چراکه این طرح از مطالبات مردم است و به توسعه استان و شهر مازندران و دسترسی آسان مردم از قائم‌شهر به سمت گلستان کمک خواهد کرد.

پیشرفت ۳۸ درصدی آزادراه / تملک ۶۵ درصدی قطعه اول

پوریانی با اشاره به آمار پیشرفت طرح گفت: ۳۸ درصد از مسیر آزادراه پیشرفت داشته و ۶۵ درصد از قطعه اول تملک شده است. اراضی مورد نیاز شامل اراضی کشاورزی و باغات است، اما خوشبختانه بخش اندکی از مسیر به روستا‌ها برخورد کرده که در این زمینه مشکل خاصی ایجاد نشده است.

نیاز به همراهی فرمانداری برای تملک ۸ هزار متر زمین

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به یکی از نیاز‌های پیش‌روی طرح، گفت: حدود ۸ هزار متر زمین در محدوده محور اصلی قرار دارد که تداخل آن با اراضی متعلق به مردم زیاد است و نیازمند یاری و کمک فرماندار شهرستان برای تملک هستیم تا بتوانیم این محدوده را اصلاح کنیم. دادگستری استان، دادستان و دادگستری شهرستان قائم‌شهر همچنان مانند گذشته در خدمت مردم استان هستند و دوست داریم این کار هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.