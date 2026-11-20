باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بن یهودا، نویسنده روزنامه انگلیسی «گاردین»، معتقد است تصویری که دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ را در اجلاس «آپک» در شهر شنژن چین، در حالی که در کنار یکدیگر لبخند می‌زنند، نشان می‌دهد، دیگر صرفاً یک تصویر نمادین نیست، بلکه هشداری ژئوپلیتیکی برای اروپا و انگلیس به شمار می‌رود؛ هشداری که به گفته او، ضرورت اقدام جسورانه اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، برای بازگرداندن این کشور به اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

نویسنده اشاره می‌کند که ترامپ، با وجود شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای، برخلاف روسای‌جمهوری پیشین آمریکا که در دوره موسوم به «اردک لنگ» (دوره پایانی ریاست‌جمهوری و کاهش قدرت سیاسی) تا حدی از صحنه جهانی کنار می‌رفتند، اکنون به‌دنبال برگزاری نشستی با حضور خود، پوتین و شی جین‌پینگ است؛ اقدامی که به اعتقاد او، به معنای فاصله گرفتن آمریکا از نقش تاریخی خود به‌عنوان رهبر جهان آزاد است.

به نوشته گاردین، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سه نفر بر اعمال فشار بیشتر بر دیوان کیفری بین‌المللی توافق کرده‌اند؛ اقدامی که ضربه تازه‌ای به حقوق بین‌الملل وارد می‌کند و به کشور‌های عضو اساسنامه رم نشان می‌دهد که واشنگتن و پکن با میزبانی از پوتین، با وجود حکم بازداشت صادرشده علیه او، مخالفتی نخواهند داشت.

نویسنده هشدار می‌دهد که «کارزار مشترک آمریکا، روسیه و چین علیه دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند به پایان انزوای پوتین منجر شود». او یادآور می‌شود که انگلیس دهه‌ها برای حمایت از این دادگاه سرمایه‌گذاری کرده و چنین اقدامی تلاش‌های لندن را تضعیف خواهد کرد.

او همچنین معتقد است فشار مشترک این سه کشور بر اوکراین می‌تواند به سناریویی کابوس‌وار برای کی‌یف تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر چین به درخواست مسکو و واشنگتن، ارسال قطعات مورد استفاده در ساخت پهپاد‌هایی را که اوکراین در جنگ به آنها وابسته است، متوقف کند.

نویسنده برای تایید تغییر نگاه افکار عمومی انگلیس به آمریکا، به نظرسنجی موسسه «یوگاو» در سپتامبر ۲۰۲۶ اشاره می‌کند که بر اساس آن، تنها ۳۵ درصد از شهروندان انگلیسی اطمینان دارند که آمریکا در صورت حمله مستقیم به انگلیس به کمک این کشور خواهد آمد؛ در حالی که این میزان درباره متحدان اروپایی به ۷۲ درصد می‌رسد.

به اعتقاد نویسنده، این تغییر در افکار عمومی، نشست بروکسل میان انگلیس و اتحادیه اروپا را به فرصتی برای تبدیل روابط دو طرف از «توافقات فنی» به یک «ائتلاف ژئوپلیتیکی اساسی» تبدیل می‌کند؛ ائتلافی که نه‌تنها برای حمایت از اوکراین، بلکه برای دفاع از حاکمیت قانون و مقابله با تغییرات اقلیمی در برابر ائتلاف جدید سه قدرت ضروری است.

بن یهودا در نهایت تاکید می‌کند که بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا، که به باور او می‌تواند هر هفته حدود ۳.۵ میلیارد پوند رشد اقتصادی اضافی برای این کشور به همراه داشته باشد، صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است.

او همچنین به نظرسنجی موسسه «جی‌بی اومنیباس» استناد می‌کند که نشان می‌دهد ۵۶.۵ درصد از شهروندان انگلیسی خواهان آغاز فوری مذاکرات برای بازگشت به اتحادیه اروپا هستند، ۵۵ درصد برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را «شکست‌خورده» می‌دانند و ۵۲ درصد نیز در صورت برگزاری همه‌پرسی، به بازگشت انگلیس به این اتحادیه رأی خواهند داد.

نویسنده در پایان می‌نویسد: «هیچ‌چیزی به اندازه بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا، روسیه را ناخشنود نمی‌کند و دقیقا به همین دلیل است که باید بازگردیم.»

منبع: النشره