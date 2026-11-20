باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اجرای طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: این طرح با هدف هدایت مالیات‌های پرداختی مؤدیان به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اجرا می‌شود و مؤدیان مالیاتی می‌توانند در زمان تسلیم اظهارنامه، پروژه مورد نظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات انتخاب کنند.

وی افزود: از مجموع۴۸ پروژه ملی و استانی معرفی‌شده در آذربایجان‌غربی، تاکنون۴۶ پروژه تأمین اعتبار شده است و تنها۲ پروژه باقی‌مانده، در انتظار مشارکت مؤدیان مالیاتی برای تأمین اعتبار هستند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این۲ پروژه شامل احداث راه اصلی خوی ـ قطور ـ رازی، پل واریانت کیلومتر۳۹ به طول۱۵۰ متر و احداث مسیر سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی ماکواست.

وی با تأکید بر نقش مؤدیان مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های استان گفت: مشارکت اصناف، صاحبان مشاغل و بازاریان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع نیازهای زیرساختی مناطق مختلف آذربایجان‌غربی را فراهم کند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین یادآور شد: **۳۰ آبان‌ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال۱۴۰۴ صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان و پذیرش تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی از مؤدیان مالیاتی خواست با استفاده از این فرصت، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، در انتخاب و تأمین اعتبار پروژه‌های مورد نیاز استان نیز مشارکت کنند.