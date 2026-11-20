باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و شمس آذر قزوین در چهارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت بیژن حیدری برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری سه بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.
ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضایی رضایی، امیر طاهر، صابر حردانی، امیرمحمد محکمکار، سینا معظمیتبار، میلاد سورگی، مهدی ممیزاده، علی حسینزاده و رضا محمدی.
داود نوشی صوفیانی، سیدابوالفضل حسینیفر، سعید کریمی، آرش قادری، امیرحسین جدی، علی شجاعی، محمد قایدرحمتی، جلال علی محمدی، امین جهانکهن، امید لطیفی و رحمان جعفری.
دو تیم که برای فرار از انتهای جدول به دنبال کسب امتیاز بودند، با احتیاط زیادی بازی کردند و در ۴۵ دقیقه ابتدایی نمایش کماتفاقی داشتند. بهطوریکه موقعیت خطرناک و جدی چندانی روی دروازهها ایجاد نشد و یک تساوی بدون گل به سردی هوای اصفهان کسب شد.
سرانجام در دقیقه ۵۲ یخ بازی آب شد، ارسال علی محمدی روی تیر دوم به علی شجاعی رسید و ضربه سر این بازیکن توسط محمود قائد رحمتی وارد دروازه شمس آذر شد.
گاندوها در دقیقه ۶۸ توسط سعید کریمی به گل رسیدند که این کل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در دقیقه ۷۶ درحالی که دو بازیکن شمس آذر بر روی زمین بودند ارسال علی شجاعی در محوطه جریمه به امید لطیفی رسید و این بازیکن با ضربه رویپا تماشایی برای دومینبار دروازه شمس را باز کرد.
این پایان کار نبود و در دقیقه ۸۷ محمد مرتضوی موفق شد روی حرکت پا به توپ خوب امید لطیفی گل سوم را به ثمر برساند.
با این برد ذوب آهن ۱۳ امتیازی شد و به رتبه دوازدهم صعود کرد و شمس آذر با هفت امتیاز در رتبه هفدهم قرار گرفت.