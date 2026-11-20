ترکیب شمس آذر

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضایی رضایی، امیر طاهر، صابر حردانی، امیرمحمد محکم‌کار، سینا معظمی‌تبار، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، علی حسین‌زاده و رضا محمدی.

ترکیب ذوب آهن

داود نوشی صوفیانی، سیدابوالفضل حسینی‌فر، سعید کریمی، آرش قادری، امیرحسین جدی، علی شجاعی، محمد قایدرحمتی، جلال علی محمدی، امین جهانکهن، امید لطیفی و رحمان جعفری.