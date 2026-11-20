باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه روسیه هشدار داد که حضور کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در هرگونه مذاکرات احتمالی آینده با مسکو درباره اوکراین، به فروپاشی گفت‌و‌گو‌ها منجر خواهد شد؛ این موضع در حالی مطرح می‌شود که اختلافات بر سر نمایندگی اروپا در روند حل‌وفصل جنگ اوکراین رو به افزایش است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که کالاس «به‌هیچ‌وجه فرد مناسبی» برای مشارکت در مذاکرات نیست. او در ادامه، به مجموعه‌ای از اظهارات کالاس اشاره کرد که به اعتقاد وی، نشان‌دهنده مواضع ضدروسی این مقام اروپایی است.

این موضع‌گیری روسیه در واکنش به اظهارات کالاس در اوایل ماه جاری مطرح شد. او تاکید کرده بود که مسکو حق ندارد درباره هویت نمایندگان اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح اوکراین تصمیم بگیرد.

کالاس با اذعان به اینکه روسیه تمایلی به حضور او در مذاکرات ندارد، تاکید کرده بود که از جانب ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سخن می‌گوید، نه از موضع شخصی خود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو پیشنهاد داده است میزبان فرستادگان اروپایی باشد تا مواضع آنها درباره مذاکرات صلح اوکراین را روشن کند و سپس درباره چارچوب گفت‌و‌گو‌های آینده تصمیم بگیرد.

این موضع‌گیری روسیه در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد و مسکو و پایتخت‌های اروپایی همچنان درباره شروط مذاکره و مراحل آن اختلاف‌نظر دارند.

رهبران اروپایی در ۱۳ نوامبر جاری توافق کردند یک گروه مشترک برای مشارکت در روند مذاکرات صلح تشکیل دهند. این گروه شامل نمایندگانی از فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و لهستان، همچنین نهاد‌های اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواهد بود. با این حال، مسئولیت نمایندگی ویژه اروپا به کالاس سپرده نشد؛ مقامی که او برای تصدی آن تلاش می‌کرد.

در مقابل، کالاس همچنان بر موضع اتحادیه اروپا مبنی بر برقراری آتش‌بس در اوکراین به‌عنوان نخستین گام و سپس دستیابی به توافق صلح، پیش از ورود به بحث درباره ترتیبات امنیتی گسترده‌تر در اروپا، تاکید دارد.

مسکو نیز بر ضرورت روشن شدن مواضع کشور‌های اروپایی پیش از تعیین چارچوب مذاکرات پافشاری می‌کند. کرملین پیش‌تر نیز مشارکت کشور‌های اروپایی در مذاکرات را به اعلام آمادگی آنها برای کمک به روند صلح مشروط کرده بود.

منبع: المیادین