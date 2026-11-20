باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا کرمانشاهی مشاور ارشد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از برد سرخپوشان برابر تیم پیکان اظهار کرد: من از پرسپولیس جدا نشدم و حضور دارم. مشاور ارشد مدیرعامل هستم و جای کسی هم نیامدم. از اول فصل بودم و خارج نشدم و در باشگاه کار می‌کنم.

کرمانشاهی درباره داوری گفت: آقای منصوریان در این بازی نسبتا قضاوت خوبی داشت و نزدیک صحنه بود و به موقع تشخیص و کارت می‌داد. اگر خطای دقیقه ۳۳ را خطا تشخیص دادند و گل را مردود کردند، چرا پنالتی روی علیپور در صحنه مشابه را نگرفتند؟ به نظرم هم گل سالم بود و هم پنالتی درست.

مشاور حدادی گفت: ما هم کتبی و هم شفاهی گفتیم با سپاهان در کورس هستیم و حضور داور اصفهانی باعث حساسیت است. چه اشکالی دارد داور ما را فرد دیگری بگذارید؟ الان هم هر مشکلی در اتاق وی‌ای ار، آقای محمدی، بود.

او ادامه داد: من بعد از داوری قائم مقام باشگاه تراکتور بودم و بعد در پست اجرایی به پرسپولیس آمدم.

کرمانشاهی درباره آگهی محمودی عنوان کرد: به نظر من چیز مهمی نیست و نمی‌دانم چرا روی پرسپولیس حساسیت دارند. الان بازیکن استقلال آقای آسانی باید محرومیت ۴-۵ جلسه‌ای برایش در نظر می‌گرفتند، چرا روی آن حساسیت ندارید؟

مشاور پرسپولیس در باره عملکرد داوران و کمیته داوران بیان کرد: چند بازی مهم علیه پرسپولیس بود، درست است که در چند برنامه تلویزیون تلفن زدند و کارشناسان را دیدند که بگویند پنالتی نبود، اما صددرصد یک پنالتی و اخراج اتفاق افتاد.