باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز با برگزاری ۷ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در مهمترین دیدار گهرزمین سیرجان در خانه اش موفق شد نگین تندیس قرچک را با یک گل مغلوب کند.
گهر زمین سیرجان با کسب این پیروزی اقتصادی با ۳۲ امتیاز صدرنشینی اش را تثبیت کرد.
در دیگر دیدار مهم مس سونگون با یک از سد پالایش نفت شازند گذشت تا با ۲۵ امتیاز به رده دوم جدول صعود کند و جایگاه پالایش نفت بندرعباس را گرفت.
سایر نتایج این هفته بدین شرح است:
دلسوختگان اهل بیت قم ۴ - ۴ گیتی پسند
پالایش نفت اصفهان ۰ - ۰ پالایش نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان ۱ - ۰ فولاد زرند ایرانیان
دائم پناه مشهد ۳ - ۳ سن ایچ ساوه
شهرداری ساوه ۴ - ۳ شهید شیری قزوی