باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی‌ - کنفرانس «اروپا برای فلسطین» روز جمعه در مادرید، پایتخت اسپانیا، با حضور شخصیت‌های سیاسی، پارلمانی، حقوقی و رسانه‌ای از کشور‌های مختلف برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست راه‌های حمایت از آرمان فلسطین، تقویت سازوکار‌های پاسخ‌گویی و پیگرد رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل اقداماتش را بررسی کردند.

بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین از مادرید، محور اصلی این کنفرانس، موضوع تحریم‌ها بود که به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در صدر مطالبات مطرح‌شده قرار داشت.

الیاس جرادی، نماینده پارلمان لبنان، در گفت‌و‌گو با المیادین اظهار داشت که حضور شرکت‌کنندگان در مادرید با هدف ارسال این پیام صورت گرفته است که مسئله فلسطین، موضوعی انسانی و متعلق به تمام بشریت است.

جرادی افزود کنفرانس «اروپا برای فلسطین» روزنه امیدی برای پاسخگو کردن رژیم تروریستی اسرائیل در قبال اقداماتش به شمار می‌رود.

این کنفرانس روز‌های ۲۰ و ۲۱ نوامبر، به ابتکار «کارزار جهانی بازگشت به فلسطین» و با همکاری انجمن «اونادیکوم» و کارزار «رومبو آ غازا» برگزار می‌شود و حدود ۳۰ سخنران از اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در آن حضور دارند.

در نشست‌های این کنفرانس، راه‌های فعال‌سازی سازوکار‌های پاسخ‌گویی حقوقی بین‌المللی، مسئولیت دولت‌ها و نهاد‌ها در قبال نقض حقوق در سرزمین‌های فلسطینی و نقش پارلمان‌های اروپایی در پیشبرد اقدامات سیاسی و اقتصادی بررسی می‌شود.

این اقدامات شامل اعمال تحریم‌ها، بازنگری در روابط تجاری و نظامی با رژیم تروریستی اسرائیل و همچنین تحریم‌های دانشگاهی و نهادی است.

از جمله شخصیت‌های حاضر در این کنفرانس می‌توان به فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، و ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی، اشاره کرد. همچنین شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی، پارلمانی و حقوقی در این نشست شرکت دارند.

منبع: المیادین