باشگاه خبرنگاران جوان- علی زینی‌وند، روز جمعه در جریان دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران در آبدانان، اظهار کرد: با توجه به توجه ویژه رئیس‌جمهور و هیأت دولت نسبت به استان ایلام، نماینده‌ای ویژه (سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور) برای پیگیری دقیق ابعاد این حادثه و مطالبه‌های خانواده‌های داغدیده و مصدومان تعیین شده است.

وی افزود: دولت به‌طور جدی پیگیر مسائل استان ایلام و حادثه تلخ واژگونی اتوبوس کارکنان آبدانانی شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران و از این رو، برگزاری نشست اختصاصی هیأت دولت با حضور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: استاندار ایلام با اشراف کامل بر چالش‌های منطقه، جمع‌بندی واقع‌بینانه‌ای از وضعیت استان، به‌ویژه شهرستان آبدانان و مطالبه‌های شاغلان صنایع استان ارائه داده است.

زینی‌وند بیان کرد: دولت نیز توجه به این گزارش‌ها، اهتمام جدی برای تدوین سند توسعه استان ایلام دارد که رفع چالش‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و زیرساختی آبدانان به صورت ویژه در این سند پیگیری می‌شود.

زینی‌وند: تصمیم‌های راهگشا برای آبدانان با حضور رئیس‌جمهور گرفته می‌شود

وی بیان کرد: کوشش می‌شود تا نشست ویژه با حضور رئیس‌جمهور با محوریت آبدانان برگزار شود تا به برکت خون جان‌باختگان حادثه، تصمیم‌های مؤثری برای حمایت از بازماندگان و حل مسائل مرتبط با اشتغال و صنایع منطقه گرفته شود.

زینی‌وند اضافه کرد: کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اما دولت با همه توان در کنار خانواده‌های داغدار می‌ماند تا گامی اثرگذار برای کاهش رنج بازماندگان و حل مسائل و چالش‌های استان و آبدانان برداشته شود.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر کشور و استاندار ایلام، با حضور در بخش‌های سراب‌باغ، کلات‌مورموری و مرکزی آبدانان، با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران دیدار و با آنان ابراز همدردی و از مصدومان این حادثه نیز سرکشی کردند.

سید محمدمهدی طباطبایی، نماینده رئیس‌جمهور و علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز (جمعه) با استقبال استاندار ایلام وارد دهلران شدند و با حضور در محل دقیق وقوع حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران در مسیر دشت عباس - مورموری آبدانان، از نزدیک ابعاد این حادثه را بررسی و به نمایندگی از دولت، با حضور در منازل خانواده‌های داغدار این حادثه تلخ، پیام تسلیت رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کردند.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان و در محدوده سه‌گر دچار واژگونی شد.

زینی‌وند: تصمیم‌های راهگشا برای آبدانان با حضور رئیس‌جمهور گرفته می‌شود

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های دهلران، دزفول و ایلام انتقال یافتند.

به دنبال این رخداد، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌ها و پیام‌های جداگانه، دستور‌های لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

پس از برآورد نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در جاده دشت‌عباس - مورموری، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده، تخطی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت از نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی و رعایت نشدن ضوابط ایمنی مسیر از سوی اداره راهداری و حمل‌ونقل به عنوان مقصران این سانحه مشخص شدند.

پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ دهلران از طرح‌های کلان حوزه انرژی در جنوب استان ایلام است که نیرو‌های بومی و فنی بسیاری در آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه به سبب کوهستانی بودن و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی و توجه ویژه رانندگان به مقررات است.