باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدمهدی طباطبایی روز جمعه در این دیدارها، با گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان این حادثه تلخ و آرزوی سلامتی برای مصدومان، اظهار کرد: دکتر پزشکیان از همان نخستین لحظه‌های وقوع حادثه، به شکل مستقیم پیگیر ابعاد مختلف حادثه بودند و تأکید داشتند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با حضور در جمع خانواد‌های داغدیده و مجروحان در آبدانان، سلام و تسلیت ایشان را اعلام کنم.

وی افزود: رییس‌جمهور به صورت پیوسته پیگیر وضعیت رسیدگی به حادثه‌دیدگان بودند و با تاکید ایشان وظیفه خود دانستیم پس از سفر به خوزستان و سرکشی از آسیب‌دیدگان حادثه در بیمارستان دزفول، به ایلام و آبدانان بیاییم تا از نزدیک شنوا و پیگیر مطالبه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌های داغدیده و مصدومان باشیم.

نماینده ویژه رییس‌جمهور و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری تاکید کرد: در این حادثه مسئولان استان، استاندار ایلام و نهاد‌های مرتبط در مدیریت بحران و امدادرسانی، نقش خود را به خوبی ایفا کردند که چای قدردانی دارد.

طباطبایی ادامه داد: اگرچه غم از دست دادن این جوانان نخبه بسیار سنگین است، اما دولت همه توان خود را به کار خواهد بست تا با پیگیری خواسته‌ها و حمایت همه‌جانبه، التیامی بر این مصیبت بزرگ باشد.

وی، برای جان‌باختگان این سانحه اندوه‌بار، آمرزش و آرامش الهی و برای خانواده‌های داغدار و بازماندگان، از درگاه خداوند شکیبایی و آرامش دل خواستار شد.

طباطبایی: دکتر پزشکیان از نخستین لحظه‌ها پیگیر وضعیت حادثه‌دیدگان اتوبوس آبدانان بود

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر کشور و استاندار ایلام، با حضور در بخش‌های سراب‌باغ، کلات‌مورموری و مرکزی آبدانان، با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران دیدار و با آنان ابراز همدردی و از مصدومان این حادثه نیز سرکشی کردند.

سید محمدمهدی طباطبایی، نماینده رئیس‌جمهور و علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز (جمعه) با استقبال استاندار ایلام وارد دهلران شدند و با حضور در محل دقیق وقوع حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت پتروپالایش (NGL ۳۱۰۰) دهلران در مسیر دشت عباس - مورموری آبدانان، از نزدیک ابعاد این حادثه را بررسی و به نمایندگی از دولت، با حضور در منازل خانواده‌های داغدار این حادثه تلخ، پیام تسلیت رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کردند.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان و در محدوده سه‌گر دچار واژگونی شد.

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های دهلران، دزفول و ایلام انتقال یافتند.

طباطبایی: دکتر پزشکیان از نخستین لحظه‌ها پیگیر وضعیت حادثه‌دیدگان اتوبوس آبدانان بود

به دنبال این رخداد، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌ها و پیام‌های جداگانه، دستور‌های لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

پس از برآورد نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در جاده دشت‌عباس - مورموری، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده، تخطی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت از نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی و رعایت نشدن ضوابط ایمنی مسیر از سوی اداره راهداری و حمل‌ونقل به عنوان مقصران این سانحه مشخص شدند.

پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ دهلران از طرح‌های کلان حوزه انرژی در جنوب استان ایلام است که نیرو‌های بومی و فنی بسیاری در آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه به سبب کوهستانی بودن و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی و توجه ویژه رانندگان به مقررات است.