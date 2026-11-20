باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در بازدید از بندر امیرآباد در قالب تور رسانه ای اظهار داشت: قوه قضائیه با رفع موانع حقوقی در کنار دولت است و تلاش می‌کند روند ورود، ترخیص و توزیع کالا بدون اختلال انجام شود و کالا به‌راحتی به دست مردم در اقصی نقاط کشور برسد.

وی بندر امیرآباد را از مبادی مهم ورود کالا و مؤثر بر معیشت مردم دانست و افزود: مشکلات مربوط به رسوب و متروکه‌شدن کالا در این بندر با ورود دادگستری استان مازندران و برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری‌های قضایی و اجرایی برطرف شده است.

او بیان کرد: اکنون روند آزادسازی و ترخیص کالا در این بندر با سرعت بیشتری انجام می‌شود.دشمنان به دنبال فشار اقتصادی و محدودکردن ورود کالا و ایجاد نارضایتی در کشور هستند. اما هماهنگی دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع اجرایی و حقوقی، به تداوم تأمین و عرضه کالا کمک می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همراهی این قوه تنها به ورود کالا محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تسهیل انتقال کالا به انبار‌ها و از انبار‌ها به فروشگاه‌ها نیز مورد توجه است تا مردم در تأمین نیاز‌های خود با مشکل روبه‌رو نشوند.

کالای اساسی متروکه در بندر امیرآباد رسوب نکرده است

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز به پیگیری‌های دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در بندر امیرآباد کالای اساسی متروکه یا در معرض متروکه‌شدن نداریم و کالا‌های واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص می‌شوند.در مواردی که برای ترخیص کالا مانع قانونی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی با صدور دستور لازم ورود می‌کند.

او بیان کرد: همچنین اگر کالای فاسدشدنی به دلیل اختلاف مالکیت در انبار باقی مانده باشد، پس از احراز شرایط، امکان صدور دستور قضایی برای فروش آن وجود دارد تا از فساد کالا جلوگیری شود. رفع مشکل ترخیص خودرو‌های دپو شده در بندر با ورود دستگاه قضایی انجام شد.

پوریانی گفت: برخی خریداران با وجود صدور پلاک و مجوز‌های لازم، برای ترخیص خودرو‌های خریداری‌شده با مشکل مواجه بودند و بابت هر خودرو نیز روزانه چهار میلیون تومان هزینه انبارداری پرداخت می‌کردند.

پوریانی افزود: با ورود دادگستری و صدور دستور قضایی، خودرو‌های دپوشده ترخیص شدند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی شمار خودرو‌های موجود در بندر را 2 هزار و 835 دستگاه اعلام کرد.