باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مراسم بزرگداشت ارتحال مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی آیت الله حسین وحید خراسانی، از سوی رهبر معظم انقلاب، با حضور جمعی از مسئولان عالی کشور، علما، شخصیت‌های حوزوی و عموم مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

آیت‌الله سید احمد خاتمی،عضو فقهای شورای نگهبان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، با اشاره به جلسه‌ای که خدمت آن مرجع فقید بوده است،گفت: ایشان فرمودند سلام مرا به مقام معظم رهبری برسانید و به ایشان بگویید هر شب در نماز شب برایشان دعا می‌کنم.

وی در این مراسم با تبیین جایگاه علمی و سیاسی مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی اظهار داشت: این فقید سعید در طول حیات خویش، مسیر و میراثی ماندگار بر جای گذاشت که شاگردان ایشان ادامه‌دهنده آن خواهند بود و اکثریت اعضای کنونی شورای نگهبان، افتخار شاگردی در مکتب درس ایشان را دارند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به مبنای این دعا تصریح کرد: ایشان برای این دعای خود نیز مبنایی بیان کردند و فرمودند که هیچ‌کس مثل ایشان نمی‌تواند کشور را به این خوبی اداره کند و این عین تعبیری است که آیت‌الله العظمی وحید خراسانی خطاب به بنده بیان کردند.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: این سخنان، نشان‌دهنده ارادت و اخلاص عمیق آن مرحوم نسبت به مقام معظم رهبری و پیوند مستحکم میان مرجعیت و ولایت بود که همواره در سیره علمی و عملی ایشان نمود داشت

وی در ادامه با اشاره به ابعاد سیاسی و اجتماعی شخصیت آن مرحوم تصریح کرد: آیت‌الله وحید خراسانی همواره در کنار نظام و رهبری بود و با تربیت شاگردان برجسته، نقش مهمی در تداوم مسیر فقاهت و مرجعیت جهان تشیع ایفا کرد و یاد و میراث او برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد بود.

وی، در ادامه با اشاره به میراث‌های آیینی و فرهنگی آن مرحوم اظهار داشت: راه‌اندازی دسته عزاداری در روز شهادت حضرت زهرا (س) از جمله آثار ماندگار و ارزشمند ایشان است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این اقدام تصریح کرد: این حرکت، نشان‌دهنده ارادت عمیق آن مرحوم به اهل بیت (ع) و اهتمام ویژه ایشان به احیای شعائر دینی و عزاداری فاطمی بود و امروز به یکی از سنت‌های ماندگار در جامعه تبدیل شده است.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: میراث آیینی و فرهنگی آیت‌الله وحید خراسانی، در کنار میراث علمی او، باید برای نسل‌های آینده حفظ و تبیین شود تا جوانان با سیره و منش این عالم فقید بیش از پیش آشنا شوند.