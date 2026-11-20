باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: به مجموعه باشگاه پرسپولیس تبریک می‌گویم و به داوران امروز درود می‌فرستم که عالی قضاوت کردند. پرسپولیسی‌ها خوب بودند، اما داور از آنها فوق‌العاده‌تر بود.

او افزود: پرسپولیس مستحق برد بود و بهتر از ما بازی کرد، اما اختلاف سه گل نبود و این نتیجه سنگین بود. پرسپولیس بهتر از ما بود و به آنها تبریک و به بازیکنانم نیز خسته نباشید می‌گویم. امروز روز ما نبود و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که با نتیجه سنگین سه بر صفر زمین را ترک کردیم.

سرمربی پیکان درباره اینکه تیمش در نیمه اول بهتر بازی کرد و آیا داوری در نتیجه بازی تاثیرگذار بود یا نه، گفت: داور خوب قضاوت کرد، اما تعویض‌های ناخواسته‌ای انجام دادیم. پرسپولیس در زمان‌هایی گل زد که بازی متعادل پیش رفت، به خصوص گل دوم که در حال حمله بودیم. گل‌های دوم و سوم پرسپولیس قشنگ بود، اما روی ضد حمله به دست آمد. با نوع فوتبالی که پرسپولیس بازی می‌کرد، محفظه‌ها بسته شده بود و روی ضد حمله کار می‌کرد.

الهامی درباره تعویض رضا شکاری خاطرنشان کرد: مصدوم بود و او را تا دقیقه ۴۵ به زور در زمین نگه داشتیم. فکر نمی‌کردم عدم حجت احمدی و مددی‌زاده این همه تاثیرگذار باشد. برای تیمی مثل پیکان، نبود دو مهره اصلی تاثیرگذار است، البته این موضوع چیزی از ارزش‌های پرسپولیس کم نمی‌کند و آنها لایق پیروزی بودند.