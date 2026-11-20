باشگاه خبرنگاران جوان -سردار «محمدرضا میرحیدری گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر نگهداری و توزیع مواد مخدر در منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پس از اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، ۲ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک و ۲۴ گرم هروئین کشف و تعداد ۴ نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مرجع قضائی شدند.