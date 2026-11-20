باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر پیکان با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسد که در لحظات پایانی مسابقه و در تصاویر تلویزیونی به نظر می‌رسید جر و بحث کوتاهی بین مهدی تیکدری و محمدمهدی زارع، دو مدافع جدید پرسپولیس در این فصل، صورت گرفته است؛ موضوعی که توسط هر دو بازیکن در میکسدزون و در پایان مسابقه تکذیب شد و هر دو مدعی شدند اتفاق خاصی در زمین رخ نداده است. البته تصاویر تلویزیونی بلافاصله صحنه خوش‌وبش این دو بازیکن را نیز نشان داد و در همان لحظات به نظر می‌رسید این مسئله بین دو مدافع پرسپولیس برطرف شده است.

مهدی تیکدری گفت: هیچ مسئله‌ای نبود. ما خیلی با هم رفیق هستیم و برخی خواستند از این موضوع کره بگیرند. اصلا بحث عذرخواهی نبود و موضوع بر سر رفت و برگشت بود. همه ما دوست داریم گل نخوریم و دروازه بسته بماند و پیام نیازمند هم کلین‌شیت کند. اصلا هیچ بحثی رخ نداده است. ما آن‌قدر با هم رفیق هستیم و هیچ مشکلی با هم نداریم. دم شما هم گرم؛ همه چیز عالی است.

اما محمدمهدی زارع، مدافع جوان پرسپولیس و طرف دیگر این ماجرا، نیز گفت: صحبت خاصی نبود. آقا مهدی تیکدری خودش هم صحبت کرد و چیز خاصی نبود. هرچه بوده برای هدف تیم بوده است. واقعا اتفاق خاصی رخ نداد؛ نه ناهماهنگی، نه دعوا و نه هیچ چیز دیگری.