باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان امروز جمعه در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و در نهایت تیم صنعت نفت موفق شد با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد.

ترکیب صنعت نفت آبادان

احمد گوهری، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، محمد آقاجان‌پور، محمدحسین فلاح، علی طاهران، طالب ریکانی، میلاد فخرالدینی، اریک باگناما، محسن سیفی و خشایار زبرجد.

ترکیب استقلال خوزستان

محمدامین رضایی، عرفان سازگاری، حمید بوحمدان، علیرضا کرمی، امیرحسین فرهادی، محمد اهل‌شاخه، امید محمدی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی ، جواد زرگانی و عارف رستمی

میثم تیموری و اریک بایناما در نیمه نخست گل‌های صنعت نفت را به ثمر رساندند. عارف رستمی نیز تک گل استقلال را به ثمر رساند.

با این نتیجه تیم صنعت نفت آبادان ۱۳ امتیازی شد و از قعر جدول فاصله گرفت و در رده سیزدهم ایستاد. استقلال خوزستان نیز با ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جای گرفت.