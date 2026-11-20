باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضایی در نخستین تجربه بازیگری خود، نقش نوجوانی مهدی طحانیان را در سریال «سرباز کوچک امام» ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای که روایتگر خاطرات این آزاده نوجوان از دوران دفاع مقدس است.

علی رضایی که پیش از حضور در سریال «سرباز کوچک امام» تجربه بازیگری نداشته، نقش نوجوانی مهدی طحانیان را در این مجموعه تلویزیونی ایفا می‌کند.

بخش مربوط به اردوگاه اسیران ایرانی در سریال «سرباز کوچک امام» در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری می‌شود و این لوکیشن میزبان تصویربرداری بخش‌هایی از مجموعه است.

سریال «سرباز کوچک امام» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید می‌شود. داریوش کاردان، محسن قصابیان و حمید ابراهیمی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند. محسن قصابیان نقش پدر مهدی طحانیان را بازی می‌کند.

داستان سریال درباره نوجوان آزاده‌ای است که با تذکر شجاعانه‌اش به یک خبرنگار زن خارجی برای رعایت حجاب، به نمادی از غیرت و باور‌های نسل نوجوان دفاع مقدس تبدیل شد.

منبع: سیمافیلم