باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، سید ایرج کاظمی‌جو فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه بسیج را نمی‌توان تنها در یک لباس، یک عنوان یا یک تشکیلات خلاصه کرد گفت: بسیج، پیش از آنکه نام یک مجموعه باشد، روحیه‌ای برخاسته از ایمان، مسئولیت‌پذیری، ایثار و عشق به میهن است، فرهنگی ریشه‌دار که در بزنگاه‌های تاریخ این سرزمین، همواره به یاری مردم و ایران آمده است.

فرماندار کهگیلویه افزود: بسیجی کسی است که آبادانی را بر ویرانی، امید را بر ناامیدی و خدمت را بر منفعت شخصی ترجیح می‌دهد. هر دستی که برای ساختن و توسعه این سرزمین به کار گرفته می‌شود، هر اندیشه‌ای که گرهی از مشکلات مردم می‌گشاید، هر قدمی که برای تأمین امنیت و آرامش جامعه و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور برداشته می‌شود و هر تلاشی که به ارتقای سلامت، گسترش آموزش، پیشرفت علم، رونق تولید و اعتلای فرهنگ این سرزمین می‌انجامد، جلوه‌ای از تفکر بسیجی است.

وی اظهار کرد: بسیجی، رزمنده‌ای است که شب و روز، در مرزها و میدان‌های دفاع از امنیت کشور، آسایش خود را فدای آرامش مردم می‌کند، سرباز و مرزبانی است که در سکوت پاسگاه‌های مرزی، پاسدار امنیت و اقتدار ایران است، نیروی نظامی و انتظامی‌ای است که با آمادگی و ایثار، حافظ جان و مال و آرامش شهروندان است. بسیجی، معلمی است که چراغ دانایی را در ذهن نسل آینده روشن نگه می‌دارد، پزشکی است که برای نجات جان انسان‌ها از آسایش خود می‌گذرد، کارگری است که با دستان پینه‌بسته‌اش چرخ تولید را می‌چرخاند، کشاورزی است که با امید، بذر آبادانی در خاک می‌کارد؛ کارمندی است که خدمت به مردم را فراتر از وظیفه اداری خود می‌داند و جوانی است که دانش، تخصص و توان خود را برای ساختن فردایی بهتر به میدان می‌آورد.

کاظمی جو گفت: از این منظر، بسیج نه محدود به زمان و مکان خاصی است و نه در انحصار گروه و قشر مشخصی، هر کس در هر جایگاهی که صادقانه برای سربلندی ایران، پیشرفت جامعه، امنیت کشور، آسایش مردم و اعتلای این سرزمین تلاش می‌کند، سهمی از این فرهنگ بزرگ و ماندگار دارد.

وی از هفته بسیج به عنوان فرصتی برای بازخوانی این حقیقت ارزشمند و تجلیل از همه کسانی است که بی‌ادعا، اما اثرگذار، در مسیر دفاع، خدمت و پیشرفت کشور گام برمی‌دارند یاد کرد و گفت: بسیجیان همان‌هایی هستند که شاید نامشان در هیچ تیتری نیاید، اما رد پای فداکاری و تلاششان در امنیت، آرامش و زندگی مردم باقی می‌ماند.

فرماندار کهگیلویه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، این مناسبت را به تمامی بسیجیان سرافراز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همه مردان و زنانی که با روحیه مسئولیت‌پذیری، فداکاری و خدمت صادقانه برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند، تبریک گفت و بیان کرد: امیدوارم با تکیه بر فرهنگ بسیجی، همدلی و مشارکت همگانی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه، آبادانی و پیشرفت شهرستان کهگیلویه و ایران عزیز باشیم.