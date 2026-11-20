باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ارسال پیامک به مشترکان از آغاز مدیریت انرژی از ۳۰ آبان خبر داد.

برق تهران بزرگ از مشترکان خواسته است جهت دریافت برنامه خاموشی‌ها به سامانه برق من مراجعه کنند.

پیش از این نیز رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور نیز گفته بود: از سال‌های قبل وارث یک ناترازی هستیم احتمال خاموشی در زمستان وجود دارد.

همچنین روز پنجشنبه نیز معاون توانیر اکبر حسن‌بکلو اظهار کرده بود: زمستان سختی را پیش‌رو داریم و با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز، اجرای طرح مهتاب ضرورت دارد.