باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رسانه‌های محلی در لندن میان معترضان راست افراطی و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی «اعتصاب جهانی جوانان» درگیری‌هایی رخ داد.

تصاویر منتشرشده، نیرو‌های پلیس را در حال تلاش برای جدا کردن دو گروه در میدان پارلمان لندن نشان می‌دهد.

راهپیمایی «اعتصاب جوانان» بخشی از یک جنبش بین‌المللی است که پنج مطالبه را دنبال می‌کند؛ از جمله پایان دادن به نظامی‌گری، لغو خدمت اجباری سربازی و تحقق آزادی و عدالت برای همه ملت‌های تحت ستم.

در این اعتراضات، نیک تینکونی، رهبر حزب استقلال انگلیس (UKIP) نیز حضور داشت.

اعتراضات در اروپا گسترش خواهد یافت

در همین زمینه، موسی سرور، مدیر دفتر شبکه المیادین در انگلیس، گفت: «اولویت‌های جوانان و دانشجویان در اروپا کاملا با اولویت‌های دولت‌ها متفاوت است.»

وی افزود: «یکی از موضوعات مطرح‌شده، مسئله استقلال از آمریکا در پی سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.»

از سوی دیگر، مدیر دفتر المیادین در ژنو با اشاره به اینکه ملت‌های اروپایی اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند، گفت: «این اعتراضات گسترش خواهد یافت و در شرایط کنونی، اختلافات و گره‌های حل‌ناشدنی متعددی وجود دارد.»

وی توضیح داد: «صدای مطالبات اجتماعی از فرانسه آغاز شده و اکنون در سراسر اروپا، به‌ویژه پس از جنگ آمریکا علیه ایران و بحران انرژی، در حال بلندتر شدن است.»

این مقام رسانه‌ای افزود: «کشور‌های اروپایی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند؛ کشور‌هایی که تا حد زیادی به حمایت آمریکا و اقتصاد لیبرال متکی بوده‌اند.»

وی همچنین به صد‌ها میلیون هزینه‌ای اشاره کرد که در اروپا صرف مخارج نظامی می‌شود.

عاصی در ادامه گفت: «در تظاهرات اجتماعی کشور‌های مختلف اروپا، شاهد برافراشته شدن پرچم فلسطین هستیم. ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم که در آن افکار عمومی اروپا اعلام می‌کند روایت اسرائیلی که دهه‌ها بر فضای عمومی غلبه داشت، دیگر پذیرفتنی نیست.»

وی افزود: «برافراشتن پرچم فلسطین در اروپا به نمادی از انقلاب، مقاومت و مطالبه حقوق و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.»

این مقام المیادین در پایان با اشاره به آنچه در نشست سران شنژن چین رخ داد، اظهار داشت: «آنچه در این نشست اتفاق افتاد، نشان‌دهنده عقب‌نشینی قاره اروپا از نقشه سیاسی جهان است.»

منبع: المیادین