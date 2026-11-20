باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اویس حاجی یوسف احمد، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور سومالی امارات را به دست داشتن در قاچاق طلا و مواد معدنی سومالی و استفاده از بنادر و خاک این کشور به‌عنوان گذرگاهی برای انتقال منابع و افراد خارج از نظارت دولت فدرال متهم کرد.

این مشاور در بیانیه‌ای که روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و وب‌سایت «الصومال الآن» آن را نقل کرده است، به استفاده از بندر بربره در ژانویه گذشته برای انتقال یکی از فرماندهان گروه‌های مسلح فراری از یمن اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته وی، بدون موافقت موگادیشو انجام شده است.

او همچنین نسبت به استفاده از خاک، سواحل یا حریم هوایی سومالی در درگیری‌های جاری در یمن، سودان و دیگر کشور‌ها هشدار داد.

اتهام سرقت منابع و توافق‌های بندری

مشاور امنیت ملی سومالی همچنین ابوظبی را به ایجاد پایگاه‌های نظامی و تشکیل گروه‌های مسلح خارج از فرماندهی ارتش ملی و ارائه حمایت‌های سیاسی و مالی به برخی دولت‌های منطقه‌ای متهم کرد و این اقدامات را موجب تضعیف اقتدار دولت و تشدید شکاف‌های داخلی دانست.

وی توافق‌های مربوط به بنادر بربره، بوصاصو و کسمایو را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که این توافق‌ها خارج از اختیارات دولت فدرال منعقد شده‌اند.

او همچنین تصریح کرد که امنیت ملی و حاکمیت ملی بر روابط تاریخی و کمک‌هایی که امارات به سومالی ارائه کرده است، اولویت دارد.

این اتهامات یک روز پس از آن مطرح شد که هیئت وزیران سومالی به سفیر امارات ۷۲ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند و سفیر سومالی در ابوظبی را نیز برای رایزنی فراخواند. این تصمیم در پی اتهام‌زنی به امارات درباره مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی سومالی اتخاذ شد.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که دولت سومالی در ژانویه گذشته توافق‌های خود با امارات در زمینه بنادر، امنیت، دفاع و همکاری اقتصادی را لغو کرد؛ اقدامی که در پی تداوم اختلافات بر سر روابط ابوظبی با دولت‌های منطقه‌ای سومالی و نقش آن در پرونده‌های امنیتی و سیاسی این کشور صورت گرفت.

منبع: المیادین