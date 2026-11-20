باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار ادعاهایی از سوی یکی از سکوهای نمایش خانگی درباره اصلاحات اعلامی ساترا برای سریالی که قرار بود روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه منتشر شود، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ساترا ضمن تکذیب صریح این ادعاها، تأکید می‌کند هرگونه اطلاع‌رسانی درباره فرآیندهای نظارتی و مکاتبات رسمی این سازمان باید مستند، دقیق و منطبق با واقعیت باشد.

انتساب مطالب خلاف واقع به ساترا و انتشار ادعاهای نادرست با هدف مخدوش کردن واقعیت اقدامات و تصمیمات نظارتی، اقدامی مغایر با صداقت و اخلاق حرفه‌ای است.

ساترا ضمن تأکید بر ضرورت رعایت اصول اطلاع‌رسانی مسئولانه، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح را برای خود محفوظ می‌داند.