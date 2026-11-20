باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: از هواداران تشکر می‌کنم که تیم ما را حمایت کردند. شکست قبل را فراموش کردیم. در دو صحنه داوری گلایه دارم. داوری به این شکل پرسپولیس را اذیت می‌کند. گل صحیح ما نادیده گرفته شد. داوران اینقدر بازی را قطع نکنند و سرعت به بازی بدهند. باید دقت شود که این همه در مورد داوری حرف نزنیم.

سرپرست تیم پرسپولیس درباره آگهی فروش امیرحسین محمودی گفت: بحث محمودی بسته شده است. منع قانونی نباشد افزایش قرارداد بازیکنان افزایش پیدا می‌کند. آگهی کردن محمودی بحث کلان مدیریتی بود و من و تارتار هم از آن بی اطلاع بودیم.

خلیلی تصریح کرد: در رختکن تیم اتحاد وجود دارد. به بیرانوند تبریک می‌گویم و خوشحالم یک پرسپولیس دیگر به این عنوان رسید. خوب است بیرانوند یادش مانده که چقدر از پرسپولیس اعتبار گرفته است. خلیل زاده هم خودش یک پرسپولیسی است.