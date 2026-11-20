باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سنگاپور و مالزی نشست‌هایی درباره تحریم‌های ایران برگزار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، آمریکا به سنگاپور و مالزی درباره پیامد‌های احتمالی عدم پایبندی به تحریم‌های ایران هشدار داده و نسبت به فعالیت شبکه‌های تامین و زنجیره‌های تدارکاتی که به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های ایران عمل می‌کنند، ابراز نگرانی کرده است.

دولت دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران را با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی، مسدود کردن مسیرهای تأمین مالی و جلوگیری از دسترسی تهران به شبکه‌های مالی بین‌المللی تشدید کرده است.

این سیاست در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله گسترده‌تری شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر هدف قرار دادن افراد و شرکت‌های ایرانی، شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی، نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

منبع: العربیه