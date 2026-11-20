باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امشب (جمعه ۲۹ آبان ماه) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک فروند نفتکش متخلف که با حمایت ارتش قاچاقچی آمریکا قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با اصابت به مین‌های دریایی در دهانه بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه هشدار داد که تردد هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز و خلیج فارس از دید ما پنهان نبوده و دلیل اصابت این نفتکش ها به مین‌های دریایی تخلف و سرپیچی از قوانین تنگه هرمز در انتخاب مسیرهای غیر مجاز و اعتماد به دروغ های ارتش غارتگر و قاچاقچی آمریکاست.