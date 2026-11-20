باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در مراسم اختتامیه نخستین دوره رویداد بزرگ «ایران پیشرو» (سیتکس)، با ارائه گزارشی از عملکرد چهارروزه این رویداد اظهار کرد: پس از تشکیل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری و با تأکید شهردار تهران بر توسعه فناوری‌های شهری، تلاش کردیم بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهرداری تهران به زیست‌بوم علم و فناوری کشور فراهم کنیم.

وی افزود: هدف از طراحی و برگزاری رویداد ایران پیشرو، ایجاد ارتباط مؤثر میان نخبگان، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان با مسائل و نیازهای شهر تهران بود تا بتوانیم از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور برای حل چالش‌های مدیریت شهری استفاده کنیم.

مشارکت ۱۲۰۰ شرکت در رویداد سیتکس

پایمرد با اشاره به استقبال شرکت‌های فناور از این رویداد گفت: فراخوان نخستین دوره سیتکس در سه محور حمل‌ونقل، فناوری‌های مالی و خدمات شهری منتشر شد که در مجموع ۱۲۰۰ شرکت، طرح‌ها و محصولات خود را به دبیرخانه رویداد ارسال کردند.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران ادامه داد: پس از بررسی اولیه و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، ۲۲۰ طرح و محصول به مرحله نهایی راه یافتند و مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جانبی این رویداد بیان کرد: در این نمایشگاه، حدود ۷۲ غرفه برای معرفی دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور پیش‌بینی شد. همچنین پنج پارک علم و فناوری با حضور ۲۸ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در نمایشگاه مشارکت داشتند.

پایمرد افزود: علاوه بر این، ۷۶ شرکت فناور مرتبط با معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران نیز در این رویداد حضور داشتند. مجموعه‌هایی از جمله وزارت دفاع، بانک ملی و همراه اول نیز در بخش نمایشگاهی مشارکت کردند.

وی تأکید کرد: تلاش کردیم محصولات و فناوری‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه، علاوه بر معرفی به شهروندان تهرانی، در معرض دید مدیران و مجموعه‌های مختلف شهرداری قرار گیرد تا زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت شهری فراهم شود.

ارسال ۷۵۰ ایده به رویداد «بذر طلایی»

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های جانبی سیتکس گفت: یکی از بخش‌های مهم این رویداد، توجه به ظرفیت دانش‌آموزان و دانشجویانی بود که هنوز به مرحله تولید محصول نرسیده‌اند، اما ایده‌های خلاقانه و فناورانه دارند.

وی افزود: در همین راستا، رویداد «بذر طلایی» طراحی شد که حدود ۷۵۰ ایده به دبیرخانه آن ارسال شد. پس از برگزاری رقابت‌های مقدماتی در مناطق و دانشگاه‌ها، تیم‌های منتخب به مرحله نهایی راه یافتند و در روزهای برگزاری نمایشگاه با یکدیگر رقابت کردند.

پایمرد با اشاره به دیگر برنامه‌های تخصصی این رویداد اظهار کرد: چهار نشست تخصصی با رویکرد تقاضامحور و با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار شهر تهران، از جمله فناوری‌های مالی، مدیریت بحران و مدیریت پسماند برگزار شد تا راهکارهای فناورانه برای حل چالش‌های شهری بررسی شود.

حضور ۷۴ مهمان تخصصی در ۱۵ پنل و ۶ سخنرانی

وی درباره بخش علمی و تخصصی رویداد ایران پیشرو گفت: در چهار روز برگزاری سیتکس، ۷۴ مهمان تخصصی در قالب ۱۵ پنل و شش سخنرانی حضور داشتند و موضوعات مختلفی از جمله پایداری شهری، مدیریت انرژی و پسماند، مدیریت دیجیتال، زیست‌بوم فناوری شهری و معماری و فناوری‌های نوین شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران افزود: پنل‌ها و سخنرانی‌های تخصصی این رویداد با استقبال قابل توجه فعالان حوزه فناوری، کارشناسان و علاقه‌مندان همراه بود.

رقابت ۱۵ تیم در بخش طراحی و بازآفرینی شهری

پایمرد همچنین از برگزاری برنامه‌های نوآورانه در حاشیه رویداد سیتکس خبر داد و گفت: در این دوره، برنامه‌هایی با محوریت طراحی، بازارسازی و بازآفرینی شهری برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به رقابت یک‌روزه طراحی رفتار شهری اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این بخش، ۱۵ تیم منتخب به مرحله نهایی راه یافتند و از صبح روز پایانی رویداد، رقابت خود را برای ارائه ایده‌ها و راهکارهای نوآورانه آغاز کردند.

امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری برای توسعه فناوری شهری

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه اظهار کرد: در جریان برگزاری این رویداد، تفاهم‌نامه‌هایی با مجموعه‌هایی از جمله معاونت علمی و فناوری و دانشگاه شهید چمران به امضا رسید.

وی افزود: همچنین توافق‌های دیگری با برخی مجموعه‌های علمی و فناورانه انجام شد که مقرر شده است پس از پایان رویداد، مذاکرات تخصصی برای تبدیل این توافق‌ها به برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های عملیاتی ادامه پیدا کند.

پایمرد تأکید کرد: هدف ما این است که همکاری‌های شکل‌گرفته در رویداد سیتکس صرفاً به امضای تفاهم‌نامه محدود نشود و به اقدامات مشخص و کاربردی برای توسعه فناوری و پاسخگویی به نیاز‌های شهر تهران منجر شود.

حضور حدود ۳۰۰ خبرنگار در رویداد ایران پیشرو

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پوشش رسانه‌ای این رویداد گفت: طی چهار روز برگزاری سیتکس، میزبان حدود ۳۰۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای بودیم که در انعکاس دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌های این رویداد نقش مؤثری داشتند.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در پایان، ضمن قدردانی از مجموعه‌ها، نهاد‌ها و افرادی که در برگزاری نخستین دوره رویداد ایران پیشرو مشارکت داشتند، بر ضرورت تداوم همکاری میان مدیریت شهری و زیست‌بوم علم و فناوری کشور تأکید کرد.