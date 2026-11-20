باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی چند روز آینده در استان‌های واقع در شمال شرق کشور بارش باران و برف را شاهد هستیم.

او افزود: امشب جمعه در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های مازندران، البرز، تهران و سمنان، بارش باران، رعد و برق و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف را شاهد هستیم .

وی افزود: در مناطق شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شمال شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در استان‌های گیلان و اردبیل وزش باد گرم جنوبی دور از انتظار نیست.