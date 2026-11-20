باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک سازمان حقوق بشری برجسته آلمانی روز پنجشنبه شکایت کیفری علیه دیوید بارنیا، رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد، تنظیم کرد و خواستار بازداشت فوری او به محض ورود به آلمان شد. این شکایت در پی اتهام‌های مطرح‌شده درباره ارتکاب جنایات جنگی در لبنان صورت گرفته است؛ موضوعی که خبرگزاری آناتولی گزارش داده است.

مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) مستقر در برلین، این شکایت را به دادستانی کل فدرال آلمان ارائه کرده و خواستار صدور حکم بازداشت بارنیا شده است تا در صورت ورود به آلمان در سفر برنامه‌ریزی‌شده هفته آینده، بازداشت شود.

الکساندر شوارتز، مدیر مشترک برنامه «جنایات بین‌المللی و پاسخگویی حقوقی» در این مرکز، گفت: «آلمان نباید بستری برای افرادی فراهم کند که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند.»

وی افزود: «هر کسی که هزاران وسیله روزمره مجهز به مواد منفجره را توزیع کند و سپس ماه‌ها بعد آنها را منفجر سازد، بدون آنکه هنگام انفجار از محل حضور این وسایل اطلاع داشته باشد، عمدا احتمال مجروح یا کشته شدن شمار نامحدودی از غیرنظامیان را می‌پذیرد.»

شوارتز همچنین خاطرنشان کرد: «حفاظت از غیرنظامیان یکی از ارکان اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که به‌شکلی آشکار نادیده گرفته شده است.» وی تاکید کرد که احتمال زیادی وجود دارد دیوید بارنیا از نظر کیفری در این زمینه مسئول شناخته شود.

این گروه حقوق بشری در شکایت خود اعلام کرد که بارنیا به ایفای «نقشی محوری در برنامه‌ریزی و اجرای انفجار‌های هماهنگ دستگاه‌های ارتباطی در لبنان» اذعان کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۴، هزاران دستگاه پیجر و بی‌سیم که پیش‌تر با مواد منفجره بمب‌گذاری شده بودند، تقریبا به‌طور هم‌زمان در لبنان منفجر شدند. این انفجار‌ها در خانه‌ها، فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و دیگر اماکن عمومی رخ داد و به کشتاری گسترده انجامید.

این دستگاه‌ها پیش‌تر به حزب‌الله تحویل داده شده بودند. بر اساس اعلام این گروه حقوق بشری، انفجار‌ها دست‌کم به شهادت ۳۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۴۰۰ نفر، از جمله کودکان و کادر‌های درمانی، منجر شد. بسیاری از نجات‌یافتگان نیز دچار جراحات شدیدی شدند که از جمله آنها می‌توان به از دست دادن چشم، دست یا انگشت اشاره کرد.

حزب‌الله پس از بررسی ابعاد این حمله، رژیم تروریستی اسرائیل را مسئول آن دانست. همچنین مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نیز پیش‌تر تایید کرده بودند که این رژیم تروریستی پشت این حمله قرار داشته و این عملیات به‌صورت مشترک میان سازمان جاسوسی خارجی رژیم تروریستی اسرائیل (موساد) و ارتش این رژیم انجام شده است.

مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر اعلام کرد این حملات «کور و نامتناسب» بوده و نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود؛ قواعدی که طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تحت حمایت تمایز قائل شوند.

این مرکز تاکید کرد حملاتی که آثار آنها به اهداف نظامی محدود نمی‌شود، ممنوع است و افزود: «ابعاد خسارات واردشده به غیرنظامیان، حتی اگر هدف حمله نیرو‌های نظامی باشند، قابل توجیه نیست.»

بر اساس این شکایت، اقدامات مذکور طبق قانون آلمان درباره جرایم علیه حقوق بین‌الملل، مصداق جنایات جنگی محسوب می‌شوند.

همچنین نهاد‌های سازمان ملل، از جمله گزارشگران ویژه، و سازمان‌های برجسته حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این حملات را نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل توصیف کرده و خواستار انجام تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند.

این شکایت در آستانه سفر احتمالی بارنیا به آلمان به دادستانی کل فدرال این کشور ارائه شده است. انتظار می‌رود وی ۲۵ نوامبر در برلین با شماری از قانون‌گذاران آلمانی دیدار کند.

گفتنی است قوانین مربوط به «صلاحیت قضایی جهانی» در آلمان به این کشور اجازه می‌دهد برخی جرایم بین‌المللی را صرف‌نظر از محل وقوع آنها تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

منبع: المیادین