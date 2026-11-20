باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بازار‌های سهام جهان روز جمعه با گسترش موج فروش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند. این روند تحت تاثیر نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ارزش‌گذاری شرکت‌ها و توجیه‌پذیری هزینه‌های هنگفت در این بخش شکل گرفت و از بازار‌های آسیایی به بورس‌های اروپایی نیز گسترش یافت.

هم‌زمان، قرارداد‌های آتی سهام آمریکا نیز به‌ویژه در بخش فناوری تحت فشار قرار گرفتند.

این زیان‌ها در حالی رقم خورد که سهام شرکت آمریکایی «آنتروپیک»، توسعه‌دهنده دستیار هوش مصنوعی «کلود»، روز پنجشنبه در یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه تاریخ بازار سرمایه در بورس نزدک عرضه شد؛ رویدادی که نتوانست نگرانی‌ها درباره سودآوری این صنعت و هزینه‌های فزاینده آن را برطرف کند.

زیان‌های سنگین در بازار‌های آسیا

شاخص نیکی ژاپن روز جمعه با افت ۵.۱ درصدی در سطح ۵۶ هزار و ۴۳۶ واحد بسته شد. شاخص کاسپی کره جنوبی نیز ۵.۲ درصد کاهش یافت و به ۴ هزار و ۸۶۹ واحد رسید.

در تایوان، شاخص سهام بیش از ۶ درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد هفتگی خود را در بیش از سه دهه گذشته به ثبت رساند. این افت در پی موج گسترده فروش سهام شرکت‌های نیمه‌رسانای مرتبط با هوش مصنوعی رخ داد.

همچنین شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۲۲ هزار و ۳۳۳ واحد رسید. شاخص مرکب شانگهای با افت ۱.۳ درصدی در سطح ۳ هزار و ۵۳۲ واحد و شاخص بورس استرالیا نیز با کاهش ۱.۶ درصدی در سطح ۸ هزار و ۵۹۲ واحد قرار گرفت.

این افت‌ها نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا‌ها و افزایش تردید‌ها درباره توانایی سرمایه‌گذاری‌های هنگفت این بخش برای کسب بازده متناسب با هزینه‌های آن است.

نیمه‌رسانا‌ها موادی خاص هستند که مشهورترین آنها سیلیکون است. این مواد قابلیت منحصربه‌فردی در کنترل جریان الکتریکی دارند؛ به‌گونه‌ای که نه مانند مس کاملا رسانا هستند و نه مانند شیشه کاملا عایق.

همین ویژگی امکان استفاده از آنها به‌عنوان کلید‌های روشن و خاموش را فراهم می‌کند؛ کلید‌هایی که اساس ساخت تراشه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فناوری و هوش مصنوعی هستند.

افت بازار‌های اروپا

در اروپا، شاخص استوکس ۶۰۰ تا ساعت ۰۹:۲۶ به وقت گرینویچ، با کاهش ۱.۳ درصدی به ۶۳۰.۲۲ واحد رسید و پایین‌ترین سطح خود در شش هفته گذشته را ثبت کرد.

این شاخص در مسیر ثبت زیان هفتگی بیش از ۵ درصدی قرار گرفت که بزرگ‌ترین افت هفتگی آن از ماه مارس گذشته محسوب می‌شود.

سهام شرکت‌های فناوری پیشتاز موج نزولی بودند و شاخص این بخش با افت ۳.۷ درصدی به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه رسید.

سهام شرکت‌های اروپایی متخصص در تولید تجهیزات ساخت تراشه و نیمه‌رساناها، از جمله «ای‌اس‌ام‌ال» و «ای‌اس‌ام اینترنشنال» نیز بیش از ۵ درصد کاهش یافت.

فشار بر قرارداد‌های آتی آمریکا

در آمریکا، عملکرد قرارداد‌های آتی شاخص‌های سهام در روز جمعه متفاوت بود و فشار بر شرکت‌های فناوری همچنان ادامه داشت.

تا ساعت ۱۱ به وقت گرینویچ، قرارداد‌های آتی شاخص نزدک ۱۰۰ با افت ۱.۱۴ درصدی به ۲۶ هزار و ۲۹۶ واحد رسید.

قرارداد‌های آتی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۰.۳۷ درصد کاهش یافت و به ۷ هزار و ۱۷۰ واحد رسید؛ در مقابل، قرارداد‌های آتی شاخص داوجونز با رشد ۰.۲۱ درصدی در سطح ۴۹ هزار و ۲۸۳ واحد قرار گرفت.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره افزایش ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی، رشد بدهی‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای و همچنین مواضع سخت‌گیرانه مقام‌های فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته است.

عرضه اولیه آنتروپیک نیز نتوانست نگرانی‌ها را کاهش دهد

عرضه اولیه سهام شرکت «آنتروپیک» نیز نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش هوش مصنوعی را احیا کند.

سهام این شرکت پس از رشد ۱۷ درصدی در نخستین روز معاملاتی خود در روز پنجشنبه، در معاملات پیش از آغاز بازار روز جمعه حدود ۱۳ درصد کاهش یافت و به قیمت عرضه اولیه خود، یعنی ۸۳ دلار برای هر سهم، نزدیک شد.

سهام آنتروپیک در این معاملات در محدوده ۸۴.۵ دلار دادوستد شد؛ در حالی که قیمت پایانی آن در روز پنجشنبه ۹۷.۱۷ دلار بود.

این کاهش در حالی رخ داد که ارزش حاصل از عرضه اولیه سهام این شرکت، پس از آنکه بانک‌های برگزارکننده عرضه از اختیار خرید سهام اضافی استفاده کردند، به ۹۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

سهام این شرکت روز پنجشنبه با نماد «ANT» در بورس نزدک آغاز به معامله کرد؛ عرضه‌ای که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه در تاریخ بازار‌های مالی یاد شده است.

موج نزولی کنونی نشان‌دهنده ادامه بازنگری سرمایه‌گذاران در ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است؛ روندی که در سایه نگرانی‌ها از ناتوانی رشد پیش‌بینی‌شده درآمد‌های این بخش در همگامی با افزایش چشمگیر هزینه‌های مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی شکل گرفته است.

منبع: آناتولی