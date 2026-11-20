باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران پیشرو با تشریح برنامه‌های تحول‌آفرین شهرداری در حوزه حمل‌ونقل، شهرسازی و توسعه زیرساخت‌های پایتخت، از برنامه‌ریزی برای انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب تهران به منطقه ۱۸ خبر داد.

زاکانی با اشاره به ضرورت ساماندهی پایانه‌های مسافربری و مراکز لجستیکی پایتخت اظهار کرد: در شرق تهران یک ترمینال جامع در اختیار داریم که به‌تدریج در حال تکمیل است و برنامه‌ریزی کرده‌ایم در جنوب غرب تهران نیز یک پایانه جامع ایجاد کنیم.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترمینال‌های جنوب و غرب تهران جمع‌آوری و به محدوده قطب بزرگ لجستیکی منطقه ۱۸ منتقل خواهند شد. همچنین ترمینال غرب در آینده به یک مرکز اداری برای شهر تهران تبدیل می‌شود.

تجمیع باراندازهای تهران در منطقه ۱۸

شهردار تهران با بیان اینکه ساختار کنونی حمل‌ونقل بار در پایتخت مشکلات متعددی ایجاد کرده است، گفت: مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ تهران میزبان باراندازهای بزرگ هستند و حدود ۳۰ درصد باری که وارد تهران می‌شود، بدون استفاده از شهر خارج می‌شود. این موضوع بار ترافیکی مضاعفی به شهر تحمیل کرده است.

زاکانی ادامه داد: از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از بار ورودی در انبارهایی نگهداری می‌شود که بعضاً با تغییر کاربری واحدهای مسکونی شکل گرفته‌اند و این مسئله مشکلاتی را برای بافت شهری ایجاد کرده است.

وی با اشاره به برنامه شهرداری برای ساماندهی این وضعیت تصریح کرد: در منطقه ۱۸، زمینی به مساحت ۸۵ هکتار تملک شده و با احتساب اراضی پیرامونی و مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادها، محدوده‌ای حدود ۴۰۰ هکتاری برای ایجاد بزرگ‌ترین بارانداز کشور در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران افزود: در این مجموعه احداث حدود ۶ میلیون مترمربع ابنیه پیش‌بینی شده و طراحی‌های اولیه با مشارکت مجموعه‌های ایرانی و چینی در حال انجام است.

زاکانی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی توزیع کالا در پایتخت گفت: هدف این است که باراندازهای اصلی تهران در منطقه ۱۸ تجمیع شوند و چند مرکز واسط نیز در پیرامون شهر شکل بگیرد تا توزیع کالا در سطح تهران به‌صورت هوشمند و سامان‌یافته انجام شود.

تغییر چهره منطقه ۱۸ با اجرای طرح‌های بزرگ شهری

وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۸ در آینده شاهد تحولات گسترده‌ای خواهد بود، اظهار کرد: علاوه بر ایجاد قطب لجستیکی و انتقال پایانه‌های مسافربری، بخشی از اراضی این منطقه برای احداث مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس اختصاص خواهد یافت.

شهردار تهران ادامه داد: برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی پایتخت، سه مجموعه بزرگ در مناطق ۴، ۱۵ و ۱۸ پیش‌بینی شده است که ظرفیت ورزشگاه‌های آن‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر خواهد بود.

توسعه مترو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه حمل‌ونقل عمومی گفت: در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری، تهران دارای ۲۶۹ کیلومتر مترو و ۱۴۱ ایستگاه بود، اما اکنون طول شبکه مترو به ۳۱۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۳ ایستگاه رسیده است.

وی افزود: قراردادهای بزرگی برای توسعه خطوط جدید مترو منعقد شده و عملیات اجرایی برخی خطوط آغاز شده است. همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد واگن‌ها و توسعه ظرفیت جابه‌جایی مسافران در دستور کار قرار دارد.

شهردار تهران با اشاره به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی اظهار کرد: تعداد اتوبوس‌های پایتخت نسبت به ابتدای دوره مدیریت شهری افزایش یافته و در حوزه تاکسیرانی نیز بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و بیش از ۲ هزار دستگاه برقی شده است.

زاکانی همچنین از برنامه‌ریزی برای برقی‌سازی ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه، اسکوتر و پیاده‌روی خبر داد و تأکید کرد: هدف مدیریت شهری ایجاد یک شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، هوشمند و یکپارچه برای شهروندان است.

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای مشارکت در آینده تهران

وی با تأکید بر نقش فناوری در توسعه پایتخت گفت: مدیریت شهری برای ۱۰ سال آینده تهران چشم‌اندازی ترسیم کرده است که توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات شهری، هوشمندسازی حمل‌ونقل و افزایش مشارکت مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های فناور و مجموعه‌های نوآور می‌توانند با ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، خدمات شهری، شهرسازی و مدیریت هوشمند، در تحقق این چشم‌انداز مشارکت کنند.