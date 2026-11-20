باشگاه خبرنگاران جوان - مجله فوربز و پژوهشگران آموزش عاطفی اجتماعی به‌تازگی گزارشی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد برای ترمیم این شکاف باید اقتدار خود را در رفتاری متفاوت نشان دهیم و یک کلاس درس برعکس در خانه راه بیندازیم. در این الگو که پیش‌تر در شرکت‌های بزرگ فناوری برای آموزش مدیران توسط کارمندان جوان اجرا می‌شد حالا قرار است ما با فروتنی در جایگاه شاگرد بنشینیم و کرسی استادی را به فرزندمان بسپاریم.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در یک رهنمود بسیار ظریف و کاربردی برای رویارویی با پدیده‌های نوظهور می‌فرمایند که هرگاه در کار تازه‌ای که برایت پیش آمد به همفکری نیاز پیدا کردی، ابتدا با جوانان مشورت کن؛ چرا که ذهن آنها تیزتر و دریافت و درکشان سریع‌تر است (بحارالانوار، جلد ۷۲، صفحه ۱۰۵). امروز روان‌شناسی مدرن و مطالعات بنیاد تریلیوم انتاریو اثبات کرده است که وقتی والدین با فروتنی در برابر ذهن سریع و خلاق نوجوان می‌نشینند و از او یاد می‌گیرند، نه‌تنها مهارت‌های رهبری در فرزندشان شکوفا می‌شود، بلکه کلیشه‌های منفی بین‌نسلی نیز کاملاً از بین می‌رود.

موضوع و زمان را شفاف و دقیق مشخص کنید

طبق پروتکل پیشنهادی مؤسسه‌ای‌آرپی باید در درخواست خود از فرزندتان کاملاً دقیق باشید. مثلاً به او بگویید دوست دارید در سه جلسه نیم‌ساعته در روز‌های آخر هفته نحوه عکاسی و تدوین با موبایل در سه دقیقه یا روش‌های کاهش مصرف انرژی که در مدرسه یاد گرفته را به شما آموزش دهد.

دفترچه یادداشت بردارید و شاگردی کنید

نشستن شما به‌عنوان پدر یا مادر با یک دفترچه و قلم در برابر فرزند غرور و حس مالکیتی در او خلق می‌کند که هیچ پاداش مادی قادر به ایجاد آن نیست. با حفظ دو اصل کنجکاوی و فروتنی گوش کنید و اجازه دهید او طعم هدایتگری را بچشد. این رفتار نشان‌دهنده وسعت روح شماست که برای رشد فرزندتان از جایگاه همیشگی خود پایین می‌آیید.

فضای امن برای درک دنیای روانی نوجوان بسازید

پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد این واگذاری نقش فقط به یادگیری نرم‌افزار ختم نمی‌شود. وقتی شما گارد خود را پایین می‌آورید نوجوان احساس امنیت می‌کند و دنیای روانی خود را به اشتراک می‌گذارد. اینجا همان جایی است که می‌توانید با پدیده کوه یخ آشنا شوید و نقاب هیجانی نوجوانی را که بار نگرانی‌هایش را پنهان کرده تا از شما محافظت کند به‌آرامی کنار بزنید.

در نهایت باید بدانیم که اقتدار و اصالت ما با نشستن در جایگاه یادگیرنده هرگز شکسته نمی‌شود بلکه شکل عمیق‌تری به خود می‌گیرد. وقتی یک کلاس درس برعکس در خانه تشکیل می‌دهیم به فرزندمان ثابت می‌کنیم که قلب ما برای پذیرش توانمندی‌های او وسعت بی‌نهایتی دارد و خانه امن‌ترین پناهگاه برای شکوفایی اوست.

منبع: فارس