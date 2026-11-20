باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» فاش کرد تحرکات امنیتی و نظامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، که او در آستانه انتخابات برای آغاز آنها تلاش کرده بود، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی بوده که پیش‌تر منتشر شده است و جزئیات آن در آینده افشا خواهد شد.

این روزنامه نوشت که این تحرکات شامل «کنار گذاشتن برخی مسئولان از حلقه اطلاع‌رسانی، پنهان‌کاری درباره اطلاعات و حتی فریبکاری بوده است؛ نه علیه دشمن، بلکه علیه مقام‌های ارشد نهاد‌های امنیتی و نظامی اسرائیل».

اسرائیل هیوم افزود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، این تحرکات را متوقف کردند.

این گزارش در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های صهیونیستی درباره اختلاف میان نتانیاهو و زامیر بر سر احتمال انجام حملات نظامی علیه ایران در آستانه انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل که ۲۷ اکتبر گذشته برگزار شد، منتشر شده است.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که نتانیاهو از احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران سخن گفته است. همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داده بود که زامیر با یک عملیات نظامی احتمالی مخالفت کرده و خواستار بررسی آن و دریافت مجوز قانونی کتبی پیش از اجرای عملیات شده است.

در همین ارتباط، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی که ۱۹ نوامبر منتشر کرد، به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که نتانیاهو از روم گوفرمن، رئیس سازمان جاسوسی موساد، خواسته بود عملیاتی مخفیانه در داخل ایران طراحی کند، بدون آنکه کابینه یا ایال زامیر را در جریان این طرح قرار دهد.

این روزنامه افزود که زامیر پیش از اجرای طرح از آن مطلع شده و با جنگ‌افروزی احتمالی نتانیاهو علیه ایران در آستانه انتخابات مخالفت کرده است.

با این حال، یک مقام امنیتی صهیونیستی ادعای تهیه طرحی بدون اطلاع ارتش را رد کرده است.

منبع: المیادین