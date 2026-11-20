باشگاه خبرنگاران جوان -در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در شهرستان بوکان و با توجه به دستور و تأکید استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و فرماندار شهرستان، به‌منظور پیشگیری از گسترش بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، فعالیت‌های حضوری تمامی مدارس دوره ابتدایی (دولتی و غیردولتی) در مناطق شهری و روستایی، همچنین مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک، در روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.

بر این اساس، فرآیند آموزش دانش‌آموزان در روز یادشده از طریق بسترهای آموزش مجازی و به‌صورت غیرحضوری تداوم می‌یابد.

از خانواده‌های گرامی انتظار می‌رود با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری با مدارس، در پیشگیری از گسترش بیماری و صیانت از سلامت فرزندان خود مشارکت مؤثر داشته باشند.

منبع: آموزش و پرورش