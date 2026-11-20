باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، فردی خوب و قدرتمند است.

ترامپ در اظهاراتی گفت: «نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، مردی خوب و قدرتمند است.»

وی افزود: «الزیدی هرگاه تصمیم به انجام کاری بگیرد، توانایی اجرای خواسته خود را دارد.»

ارتباط ترامپ و الزیدی از زمان انتخاب الزیدی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق در آوریل ۲۰۲۶ شکل برجسته‌ای پیدا کرد و به حمایت سیاسی آشکار واشنگتن از او انجامید.

ترامپ در اول مه ۲۰۲۶ اعلام کرد با الزیدی تلفنی گفت‌و‌گو کرده و حمایت کامل خود را از او اعلام کرده است. همچنین از او برای سفر به واشنگتن دعوت کرد.

دو طرف ۱۴ ژوئیه در واشنگتن دیدار کردند. ترامپ از رابطه نزدیک خود با الزیدی سخن گفت و روابط آمریکا و عراق را در مسیر بسیار خوبی توصیف کرد.

همکاری اقتصادی و نفتی، خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق و قرار گرفتن سلاح گروه‌های مقاومت تحت کنترل دولت عراق از محور‌های مهم روابط دو طرف بوده است.

در همین راستا حسین شلوشی، تحلیلگر سیاسی عراق، تاکید کرد که «دست آمریکا در تمامی روند‌های سیاسی عراق حضور دارد» و واشنگتن بر دولت این کشور اعمال فشار می‌کند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)