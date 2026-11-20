باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر در پیامی تصویری به نشست «مقام و موقعیت زن در دو تاریخ و تمدن بزرک ایران و مصر» که به همت دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره برگزار شد، افزود: برای من، سخن گفتن با زنان مصر، سخن گفتن با جامعه‌ای است که پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیقی با ایران دارد؛ پیوندهایی که در طول قرن‌ها، در عرصه دین، دانش، ادب و زندگی اجتماعی شکل گرفته و استمرار یافته است.

وی با اشاره به سفر سال گذشته به مصر برای شرکت در همایش حقوق زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به قاهره و دیدار با استادان ارجمند و دانشجویان زبان فارسی و آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های فرهنگی این کشور اظهار کرد: این سفر برای من خاطره‌ای شیرین و سرشار از تجربه‌های ارزشمند بود؛ اما تنها ۲۶ روز پس از پایان همایش قاهره، این خاطره با یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران گره خورد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: در پی حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر فقید ایران اسلامی در اقدامی تروریستی به شهادت رسیدند، این رویداد، در کنار شهادت شماری از اعضای خانواده ایشان، از جمله نوه خردسالشان و جمعی از فرماندهان و شهروندان ایرانی، زخمی عمیق بر حافظه جمعی مردم ایران برجای گذاشت.

بهروزآذر ادامه داد: در همان روزها، مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب هدف حمله قرار گرفت و شمار زیادی از دانش‌آموزان و کارکنان آن جان باختند. در لامرد نیز حملات جان شماری از هم‌وطنانمان را گرفت و در روزهای بعد، شهادت دریادلان نیروی دریایی ایران در حمله به ناو دنا در آب‌های اقیانوس هند، بر این اندوه افزود.

وی با بیان اینکه مصر و ایران، دو تمدن بزرگ با پیشینه‌ای چند هزارساله‌اند که زنان در هر دو کشور در عرصه‌های گوناگون تاریخ‌ساز بوده‌اند، تصریح کرد: اهمیت نقش زنان در تمدن‌های ما به ملکه‌ها و فرمانروایان محدود نمی‌شود. زنان در خانواده، اقتصاد، کشاورزی، هنر، آموزش، انتقال زبان و میراث فرهنگی و تربیت نسل‌ها، از سازندگان اصلی حیات تمدنی بوده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های علمی، تخصصی، اجرایی و مدیریتی خاطرنشان کرد: بیش از پنج‌هزار و ۷۰۰ زن در جایگاه‌های مدیریتی کشور فعالیت دارند. در دولت چهاردهم، چهار زن در بالاترین سطوح اجرایی مسئولیت گرفته‌اند و رئیس‌جمهور برای ۲۱ زن در مسئولیت‌های ملی مستقیماً حکم صادر کرده است. در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها نیز زنان در مسئولیت‌هایی چون فرمانداری و بخشداری حضور دارند.

بهروزآذر افزود: این آمارها صرفاً اعدادی در گزارش‌های رسمی نیستند؛ هر یک نشان‌دهنده استعداد، تلاش و ظرفیت انسانی زنانی هستند که می‌توانند در پیشرفت جامعه خود سهم داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه همچنان برای افزایش فرصت‌های اشتغال، ارتقای حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری، تقویت کارآفرینی، توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری و رفع موانع مشارکت اقتصادی آنان تلاش می‌کنیم، ابراز داشت: در نگاه ما، پیشرفت زنان و تحکیم خانواده دو مسیر متعارض نیستند. جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر خواهد بود که در آن زنان و مردان بتوانند در کنار ایفای مسئولیت‌های خانوادگی، استعدادها و توانایی‌های خود را نیز در عرصه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی شکوفا کنند.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، تجربه بحران‌ها در ایران نشان داده است که زنان تنها با آسیب‌ها و دشواری‌های بحران مواجه نمی‌شوند؛ آنان از نخستین کسانی هستند که برای حمایت از دیگران، حفظ انسجام خانواده و بازسازی زندگی به میدان می‌آیند.

بهروزآذر با بیان اینکه در این بیش از ۲۶۰ روز، حضوری مستمر و اثرگذار در میدان‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور داشته‌اند، عنوان کرد: حضوری که فقط به معنای همراهی در یک تجمع نیست، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، شجاعت و احساس تعلق عمیق آنان به سرنوشت میهن است.

وی با بیان اینکه زنان از نسل‌ها و با تجربه‌های گوناگون در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و حرفه‌ای خود، در صحنه اجتماع نیز حاضر شده‌اند، یادآور شد: آنان با حضورشان به یکدیگر و به جامعه روحیه داده‌اند، پیوندهای انسانی را تقویت کرده‌اند و نشان داده‌اند که در لحظات سرنوشت‌ساز، می‌توانند از مرز تماشاگر بودن عبور کنند و خود بخشی از نیروی سازنده و نگه‌دارنده جامعه باشند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: این زنان نشان داده‌اند که قدرت زن ایرانی فقط در صبوری و مراقبت از خانواده خلاصه نمی‌شود؛ در ایستادگی، کنشگری اجتماعی، امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری در برابر سرنوشت کشور نیز جلوه‌گر است.

بهروزآذر با اشاره به اینکه زنان امدادگر، پزشک، پرستار، معلم، داوطلب و مادران و همسران، در شرایط دشوار مسئولیت‌های بزرگی برعهده می‌گیرند، بیان کرد: این ظرفیت انسانی و اجتماعی، از ارزشمندترین سرمایه‌های ایران است. این تجربه‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که نقش زنان در تمدن‌سازی، تنها به گذشته تعلق ندارد؛ زنان امروز نیز در حفظ جامعه، عبور از بحران‌ها و ساختن آینده نقش‌آفرین‌اند.

وی با بیان اینکه نزدیکی تمدنی ایران و مصر، فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو درباره نقش زنان در تاریخ، جامعه و آینده است، گفت: ما می‌توانیم از تاریخ یکدیگر بیاموزیم، تجربه‌های امروز را بشناسیم و زمینه همکاری‌های علمی و فرهنگی را گسترش دهیم. شما استادان و فرهیختگان کرسی‌های زبان فارسی در مصر، در این مسیر نقشی بسیار ارزشمند دارید.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه زبان فارسی تنها وسیله ارتباط نیست؛ دریچه‌ای به جهان اندیشه، حکمت، ادبیات و تجربه تاریخی ایران است، اظهار داشت: از فردوسی و سعدی و حافظ تا پروین اعتصامی، ادبیات فارسی سرشار از روایت‌هایی درباره انسان، خانواده، عشق، خرد، رنج و امید است. آشنایی با این میراث می‌تواند شناخت عمیق‌تری از جامعه و فرهنگ ایران فراهم کند.

بهروزآذر اضافه کرد: امیدوارم دانشگاه‌های ایران و مصر در زمینه مطالعات زنان، تاریخ اجتماعی، میراث تمدنی و ادبیات، همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشند و زنان پژوهشگر دو کشور بتوانند بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

منبع: معاونت زنان ریاست‌جمهوری