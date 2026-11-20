باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «آکسیوس» گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، روز گذشته در برلین با مقام‌های ارشد قطری دیدار و درباره تلاش‌ها برای میانجی‌گری میان آمریکا و ایران گفت‌و‌گو کردند.

پیش‌تر خبرگزاری آلمان (د. پ. آ) به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده بود که ویتکاف و کوشنر روز پنجشنبه در پایتخت آلمان با نمایندگان اوکراین و اروپا دیدار خواهند کرد.

این منابع توضیح دادند که هدف از نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده در برلین، تدوین تضمین‌های امنیتی قابل اتکا برای اوکراین در دوران پس از جنگ، پیشبرد طرحی جامع برای بازسازی اقتصادی این کشور و همچنین آماده‌سازی برای دور بعدی مذاکرات چندجانبه است.

شایان ذکر است که قطر طی روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن افزایش داده و چندین بار از ادامه میانجی‌گری و تبادل پیشنهادها میان دو طرف خبر داده است.

منبع: النشره